Bilal Hancı kimdir? Bilal Hancı eşi kimdir? | Bilal Hancı Esin Çepni boşanıyor mu, ne zaman evlendi?

Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, son paylaşımla gündem olmuş durumda. Kafalar YouTube kanalı ile geniş çaplı bir üne kavuşan Bilal Hancı ile evli olan Çepni, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. İşte, söz konusu olaya dair detaylar...Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ihanet haberleriyle gündem oldu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğuldu.İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi:"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum.""Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."Gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı.Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanışan Bilal Hancı, sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.11 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" adlı Tv programının 89. Bölümünde; Kafalar grubundan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yarıştı.Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio'nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı "Kaşık" şarkısının video klibi'nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.2018 yılında 3 sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'in başrollerinde yer aldığı Kafalar Karışık adlı sinema filminde oynadılar. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları ve Yıldız Tilbe ve Funda Arar, Enes Batur da rol almıştır.5 Aralık 2018 tarihinde Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in oluşturduğu Kafalar grubu Eser Yenenler Show'a konuk oldu.