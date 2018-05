Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Mardin Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan "Down Kafe"yi ziyaret ederek, buradaki down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.Başantrenör Aziz Akkaya ve oyuncular, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca down sendromlu çocukların ve gençlerin çalıştığı "Down Kafe"yi ziyaret etti.Takım oyuncuları burada down sendromlu çocuklarla tef çaldı ve çeşitli oyunlar oynadı, eğlenceli vakit geçirdi.Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, 16 çocukla eğitimlere başladıklarını, bu çocuklara 6 ay boyunca servis açmayı ve sipariş almayı öğrettiklerini söyledi.Şimdi kafede 9 çocuğun çalıştığını, bir yandan sosyalleştiklerini ve eğitim aldıklarını bir yandan da harçlıklarını çıkardıklarını aktaran Bingül, Fenerbahçeli olmalarına rağmen maçlarda Beşiktaş'ı destekleyeceklerini kaydetti.Aziz Akkaya ise çok duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, "Onları biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. İnsan gerçekten duygulanıyor. Katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere, inşallah onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir." ifadelerini kullandı.Ziyaretin ardından sporcular ve down sendromlu çocuk ve gençler birlikte fotoğraf çektirdi.Mardin'de düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, bugün Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.