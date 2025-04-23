Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Danimarka'ya çevirdi.
Siyah beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Kopenhag'ın Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius'a yöneldi.
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 1.93 boyundaki golcü futbolcu ve menajerleriyle bir görüşme yaptı.
ÇOK FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI
32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadığı için çok fazla forma şansı bulamadı.
OLUMLU YAKLAŞIYOR
Cornelius'un, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
MİLLİ FORMAYI 46 KEZ GİYDİ
Cornelıus, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde FC Kopenhag dışında Cardiff City, Atalanta, Bordeaux, Parma ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi.
Trabzonspor'da 2021-22 sezonunda 42 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının başarısında önemli rol oynadı. Danimarka A Milli Takımı'nda da 46 kez forma giyen Cornelius, bu maçlarda 13 gol kaydetti.
Beşiktaş'tan Cornelius sürprizi!
Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor forması giyen Kopenhag'ın golcü futbolcusu Andreas Cornelius ile ilgileniyor.
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Danimarka'ya çevirdi.
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