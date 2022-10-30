Beşiktaş'ta Güneş'le deja vu

Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup eden Şenol Güneş döneminin ikinci dönemine galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta bir dejavu yaşandı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın ilk döneminde de ilk lig maçını 5-2'lik skorla kazanmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Güneş'le deja vu
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30 Ekim 2022 20:23
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken ilginç bir istatistik de ön plana çıktı.

Siyah-beyazlılar, daha önce 2015 yılında göreve başlayan Güneş'le 2015-2016 sezonunun ilk lig maçını da 5-2'lik skorla kazanmıştı. Beşiktaş, o dönem ligde mücadele eden Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

CENK'TEN YİNE 3 SKOR KATKISI

Beşiktaş'ta ayrıca Cenk Tosun için de benzer bir durum ortaya çıktı. Ümraniyespor karşılaşmasını 2 gol, 1 asistle tamamlayan tecrübeli golcü, Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında da 3 kez fileleri havalandırmıştı.

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