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Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk sınavına çıkıyor
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 15:43 -
Güncelleme Tarihi:
01 Temmuz 2025 15:43
Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk sınavına çıkıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde hazırlık maçlarına St Pölten karşısında başlayacak. Geçtiğimiz sezonda istediği sıralamada ligi bitiremeyen Beşiktaş, yeni sezonda güçlenmek ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman?
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı. Peki, Beşiktaş-St Pölten hazırlık maçı ne zaman?
4 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başladı.
İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI
Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe:
20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar:
18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
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