Beşiktaş maçı ÖZETİ İZLE | BJK Sivasspor maçı golleri, pozisyonları

'in 17. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de 8 maç aradan sonra mağlup oldu.'un mücadeleki gollerini 5. dakikadave 83. dakikadakaydetti.'ın golünü ise 26. dakikada penaltıdanattı.Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor puanını 26'ya çıkarırken, Beşiktaş 30 puanda kaldı.Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11'i ile sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti. Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı.Karşılaşmaya Beşiktaş çok daha etkili başladı. Henüz 4. dakikada siyah-beyazlı takım rakip sahada bir serbest vuruş kazandı. Quaresma'nın ceza sahasına ortasında Pepe topu yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Bu pozisyonun dönüşünde Sivasspor hücuma Kone ile çıktı. Kone rakip sahada topla ilerlerken çok uzak mesafeden kaleye şutunu gönderdi. Kone'nin şutunda Fabri topu sektirdi. Ceza sahası içinde boşta kalan Sergiy Rybalka rakibinden önce davrandı ve Sergiy Rybalka'nın şutunda top ağlarla buluştu. Demir Grup Sivasspor, 5. dakikada Rybalka'nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.1-0 geriye düşen Beşiktaş, rakibi üzerinde baskısını arttırdı. Siyah-beyazlı takım 9. dakikada bir korner kazandı. Sol kanattan Quaresma'nın kornerde ceza sahasına havalandırdığı topa Talisca kafası ile vurdu. Ziya topu son anda çizgiden çıkardı. Dönen topu Pepe kaleye göndermek istedi ancak bir kez daha Ziya topu çizgiden çıkarmayı başardı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.Beşiktaş baskısına devam etti. Mücadelenin 24. dakikasında Gökhan Gönül'ün pasına Anderson Talisca hareketlendi. Talisca rakibinden önce ceza sahasında dokunduktan sonra, rakibinin darbesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır bu poziyonda penaltı kararı verdi. Siyah-beyazlı takımda penaltı için topun başına Alvaro Negredo geçti. Negredo'nun sert şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 26. dakikada bu golle Beşiktaş, Sivasspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.Sivasspor, ilk yarının genelinde olduğu gibi rakibini sahasında beklerken hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı ancak rakip alanda boşluk bulmakta da zorlandı.Beşiktaş, karşılaşmanın 39. dakikasında ceza yayından bir serbest vuruş kazandı. Topun başına Quaresma ile Talisca geçti. Talisca'nın etkili vuruşunda kaleci Tolgahan Acar topu çelmeyi başardı.Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de başka gol bulamadı ve Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Siyah-beyazlı takımda golü atan Alvaro Negredo oyundan çıkarken, Cenk Tosun oyuna dahil oldu.İkinci yarının 53. dakikasında gelişen Sivasspor atağında ilk golü atan Rybalka, yaklaşık 30 metreden kaleye çok sert bir şut gönderdi. Fabri uzansa da topa müdahale edemezken, top yan direğe çarparak auta gitti.Beşiktaş, 56. dakikada önemli bir pozisyona girdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun kaleye karşıdan gören noktada topu sağına çekip şutunu çekti ancak kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etmeyi başardı.Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 61. dakikada Rybalka'yı kenara alırken oyuna Mert Hakan girdi.Beşiktaş sol kanattan hücuma Ryan Babel ile çıktı. Babel sol çizgide topla birlikte rakibini geçti ve aut çizgisine inerken ceza sahasına ortasını açtı. Babel'in ortasında Talisca kafa vuruşunu yaptı ve top direğin az farkla yanından auta gitti.Şenol Güneş, 69. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Siyah-beyazlılarda Atiba kenara gelirken oyuna Oğuzhan Özyakup dahil oldu.Sivasspor, 78. dakikada sol kanattan çok etkili bir kontratak gerçekleştirdi. Emre Kılınç sol kanattan hareketlendi ve ceza sahasına girerken topu yerden ceza sahasına gönderdi. Cyriac ceza sahasında müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramadı ve ev sahibi ekip önemli bir gol şansını değerlendiremedi.Şenol Güneş, 79. dakikada son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ricardo Quaresma kenara gelirken Jeremain Lens oyuna dahil oldu.Sivasspor, 83. dakikada sağ kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Sivassporlu oyuncu kafasıyla arkaya havalandırdı. Altıpasın içinde Hakan Arslan topa dokundu. Kaleye yönelen topu son anda Fabri çeldi. Boşta kalan top Cyriac'ın önünde kaldı. Cyriac hafif sağ çaprazdan vuruşunu gerçekleştirdi ve 83. dakikada top ağlara gitti. Sivasspor bu golle Beşiktaş karşısında skoru 2-1'e getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-09. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.24. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-136. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan'ın pasında Emre Kılınç'ın penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.39. dakikada Talisca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle çıkardı.44. dakikada Quaresma'nın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kornere tokatladı.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.52. dakikada Medel'in pasında Talisca'nın penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.53. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.56. dakikada Babel'in pasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un ceza yayı içerisinde dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.62. dakikada Babel'in sol kanattan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.66. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Kone'nin vuruşunda kaleci Fabricio'nun müdahalesi sonrası boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.83. dakikada Sivasspor, mücadelede yeniden öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Fabricio topu çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cyriac'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunDemir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Bifouma (Dk. 66 Cyriac), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Hakan Bilgiç), KoneBeşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 69 Oğuzhan Özyakup), Medel, Quaresma (Dk. 79 Lens), Babel, Talisca, Negredo (Dk. 46 Cenk Tosun)Goller: Dk. 5 Rybalka, Dk. 83 Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Dk. 26 Negredo (penaltıdan) (Beşiktaş)Sarı kart: Dk. 86 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)