Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya borcu yok

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Alex Teixeira'ya olan borcuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ya borcu yok
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03 Haziran 2023 13:50
Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile ilgili çıkan haberler aydınlığa kavuştu.

DHA'nın haberine göre; FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurululu'nun, Beşiktaş'a eski futbolcusu Alex Teixeira'ya, geçmiş dönem alacakları sebebiyle 407 bin Euro borcu olduğu ve 45 gün içinde ödemezse transfer yasağı getireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kulüpten alınan bilgilere göre söz konusu tutar, geçmiş aylarda Alex Teixeira'ya ödendi ve dosya kapatıldı. Beşiktaş'ın FIFA veya UEFA tarafından herhangi bir şekilde transfer yasağı alma gibi bir durumu bulunmuyor.
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