Haber Tarihi: 09 Kasım 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 17:08

Beşiktaş Bodo/Glimt maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı?

TV8,5 canlı yayını Beşiktaş Bodo/Glimt maçı ile gündeme geldi. TV8,5 Beşiktaş Bodo/Glimt maçı nasıl izlenir? sorusu da merak konusu oldu. Bu akşam iki maç birden TV8 5 kanalında canlı olarak yayınlanacak. TV8,5 yayın akışı 9 Kasım Perşembe günü itibarıyla merak ediliyor. Maçın TV8,5'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. EXXEN'de yayınlanan bazı maçlar TV8,5 ekranlarında şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanabiliyor. Peki, Beşiktaş Bodo/Glimt maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? Bu akşam hangi maçlar TV8,5'ta yayınlanacak. İşte TV8,5 yayın akışı listesi 9 Kasım 2023...

Beşiktaş Bodo/Glimt maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı?
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Bu akşam TV8,5'ta yayınlanacak ücretsiz maçlar belli oldu. Hafta içi yayınlanan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçları EXXEN platformunda yayınlanıyor. EXXEN'de yayınlanan bazı maçlar TV8,5 kanalından şifresiz olarak verilebiliyor. Peki, Beşiktaş Bodo/Glimt maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı?
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BEŞİKTAŞ – BODO/GLİMT MAÇI CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ – BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.


D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Cenk, Aboubakar.



Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Björkan, Saltness, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna.

ABOUBAKAR DÖNECEK
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

EKSİKLER

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor. Siyah-beyazlı ekipte Gökhan İnler, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ise UEFA

ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

AVRUPA'DA 240. MAÇ

Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 240. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 239 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 101 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 317 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 358 gol gördü.

AVRUPA KARNESİ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M AG YG
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 6 1 2 18 12
TOPLAM 239 90 48 101 317 358
NORVEÇ EKİPLERİNE KARŞI 12. MAÇ

Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 11 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 18 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

EN GOLCÜ İSİM OKTAY DERELİOĞLUDU

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar takip ediyor. Kamerunlu santrfor, yarın bir gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nun unvanına ortak olacak. Aboubakar, iki kez gol sevinci yaşaması durumunda ise Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu unvanını elde edecek.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile siyah-beyazlıların eski oyuncuları Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da 12'şer golü bulunuyor.

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