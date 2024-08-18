Beşiktaş-Antalyaspor maçı canlı yayın kesintisiz linki (Bein Sports)

İLGİLİ VİDEO

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki eksiklerin giderilmesi amacıyla start verdiği çalışmalarda sona gelindi. Tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal gözetiminde yapılan faaliyetlerde şunlar gerçekleştirildi. ZEMİN YENİLENDİ: Stadyumda sezon bitiminde konserler düzenlenirken ardından çim tamamen söküldü ve yeniden hibrit çime dönüştürüldü. TRİBÜNE DÜZENLEME: Eskiyen ve yıpranan koltuklar yenilendi. Ayrıca merdiven boşluklarındaki sarı renk de Beşiktaş stadındaki siyah-beyaz atmosferi bozduğu gerekçesiyle değiştirildi ve gri renge boyandı. PİKSEL GÖRÜNTÜSÜ KALDIRILDI: Stadyumdaki koltuk düzeni piksel olarak adlandırılan karışık düzendeydi. Yeni düzenleme ile alt kat tamamen beyaz üst katı ise siyah koltuklardan oluştu. MEMBRAN ARTIK 1. SINIF: Çatının membranları stadyum inşasında takılan ve tartışmalara neden olan 3. sınıf malzemeden kurtarıldı. 1. sınıf membran ile eskiyen görüntüsü ortadan kaldırılacak olan stadyumda çatı yenilenmesinin yarısı tamamlandı. Eylül'ün ilk haftası tamamı değiştirilmiş olacak. SESİ STADA HAPSEDECEK: Ayrıca tribün ve çatı arasında da açılır kapanır paneller yerleştirildi. Bu çalışmayla birlikte taraftarların seslerinin stadyum içerisinde kalması amaçlanıyor. ATATÜRK UNUTULMADI: Statta bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve arması da yenileniyor. Atatürk'ün mevcuttaki resmi değiştirilecek ve bu kez kalpaklı bir resmi stadyumda asılı duracak.Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'den bir mesaj geldi. İtalyan yıldız, "Evimizde oynamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı. Immobile'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.