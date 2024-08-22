Haber Tarihi: 22 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 10:21

Benzine indirim var mı? (22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzine indirim var mı? (22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)
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Brent petrolde yükseliş ivmesi devam ediyor. Alınan son verilere göre Brent Petrol 78 dolar seviyelerine kadar indi. Son olarak Motorin (mazot) ve Benzin fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Kurban Bayramı öncesi motorin fiyatlarına büyük zam gelmişti. Bayram sonrası peş peşe gelen zamlarla birlikte ÖTV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıtıldı. Benzin litre fiyatına 2 lira 21 kuruş, motorin litre fiyatına ise 2 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Dün İstanbul'da motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı.

Global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var: Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

Yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Bu gelişme ile birlikte akaryakıt fiyatlarında uzun zamandır beklenen bir rahatlama yaşanacak. İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 AĞUSTOS PERŞEMBE

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 44.53 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.80 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 AĞUSTOS PERŞEMBE

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 44.66 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.94 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.93 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI LİSTESİ 22 AĞUSTOS PERŞEMBE

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.95 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44.33 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23.10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 AĞUSTOS PERŞEMBE

İzmir'de benzin litre fiyatı: 45.41 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44.86 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 23.22 TL
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