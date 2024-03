Benfica Rangers maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Benfica Rangers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Benfica, Rangers'yi ağırlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Benfica - Rangers karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Benfica - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati

Benfica ile Rangers arasında oynanacak olan maç 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele, Exxen'den naklen yayınlanacak.

Blue Sport 6 Live HD



C More Suomi



Cosmote Sport 3 HD



Cytavision Sports 6 HD



DAZN Canada ($/geo/R)



DAZN Deutsch ($/geo/R)



Digi Sport 2 Romania HD



EXXEN Digital Türkiye



LiveScore [app] (ROI only)



M+ Liga de Campeones 7



MATCH! Arena HD



Nova Sport 4 Czech HD



Paramount+ USA ($/geo/R)



Pickx+ Sports 3 HD



Polsat Sport Premium 1 HD



Sport 24 At Sea Extra



Stan Sport Australia



Stöd 2 Sport 3



SuperSport LaLiga HD



TNT Sports 2 HD UK



TV2 Play Norge



TV4 Play+ Sverige



ViaPlay Baltic HD



ViaPlay Danmark HD



Ziggo Sport Docu







7 MART - BUGÜNKÜ MAÇLAR





UEFA Avrupa Ligi



20:45 Sparta Prag - Liverpool





20:45 Roma - Brighton & Hove Albion





20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen





23:00 Benfica - Rangers





23:00 Milan - Slavia Prag





23:00 Freiburg - West Ham United





23:00 Marsilya - Villarreal





UEFA Konferans Ligi





20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv





20:45 Ajax - Aston Villa





20:45 Molde - Club Brugge





20:45 Sturm Graz - Lille





23:00 Servette - Viktoria Plzen





23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina





23:00 Dinamo Zagreb - PAOK





23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe