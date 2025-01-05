Haber Tarihi: 05 Ocak 2025 18:39 - Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 18:39

bein sports 1 link, Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle

Fenerbahçe Hatayspor maçı bein Sports linki | Fenerbahçe Hatayspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Hatayspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı şifresiz izleme detayları

bein sports 1 link, Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle
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Fenerbahçe Hatayspor maçı bein Sports şifresiz izleTrendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA



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FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




19 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

HATAYSPOR'UN EKSİKLERİ

Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de yeni sayfa açma hedefi!

Fenerbahçe'de tüm gözler, Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takımda hem teknik heyet hem de oyuncular, ikinci yarıya iyi başlamak ve sahalarındaki mücadeleyi kazanarak taraftara da güzel bir galibiyet armağan etmek istiyor. İlk devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan (Galatasaray'ın Göztepe maçı sonrası puan farkı maç fazlasıyla 11'e yükseldi) ve hiçbir şekilde sürpriz bir sonuca tahammülü olmayan sarı- lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncularına son uyarılarını yaptığı öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı bildirildi: "İlk devreyi güzel kapatmadık, bu yüzden ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmalıyız. Taraftarımız bizden tempolu, sürekli pozisyon arayan bir futbol bekliyor. Bunu ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtmalıyız. Başlama düdüğünden itibaren hem taraftarımıza hem rakibimize üç puanı ne kadar istediğimizi göstermeliyiz."

Mourinho'dan Amrabat'a uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatay maçına kart sınırında çıkacak olan Sofyan Amrabat'ı özel olarak uyardı. Kendisine kritik haftalarda çok ihtiyacı olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcının, "Gereksiz kart görmeni istemiyorum. Maçta hakeme şiddetli itirazda bulunmamalısın. Her zaman sana ihtiyacım var" dediği öğrenildi. Faslı futbolcu, Hatayspor maçında kart görmesi halinde Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Youssef En-Nesyri'de olacak. Başakşehir ve Eyüpspor ile oynanan son iki lig maçında üç kez gol sevinci yaşayan Faslı futbolcu, Hatayspor maçında da takımın en önemli gol ayağı olacak. Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı öncesi form durumları
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Diack, Yiğit Ali, Oğuzhan, Selimcan, Abdulkadir, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar



DÖRT İSİM YOK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, maçta forma giyemeyecek.

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı. 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

SOFYAN AMRABAT SINIRDA

Fenerbahçe'de üç sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Hatayspor karşısında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

9. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak. İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi. Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu. Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

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