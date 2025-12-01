bein link, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, FB GS maçı
Haber Tarihi: 01 Aralık 2025 19:37 -
Güncelleme Tarihi:
01 Aralık 2025 19:37
Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz izleme linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.
LİGDE 137. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 136 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi. Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
HAKEMİN KARNESİ
Derbi mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, bu sezon 1-1 sona eren Galatasaray - Beşiktaş derbisini yönetti. Geçen sezon Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'yi ise 1-0 yendiği derbilerde yine Yasin Kol görev aldı. 38 yaşındaki hakem, geçen sezon oynana Beşiktaş Galatasaray derbisinde her iki takıma da 3'er sarı 1'er kırmızı kart göstermişti. Beşiktaş'ın kazandığı Fenerbahçe derbisinde ise 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu sezon oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ise sarı kırmızılılar 1 sarı 1 kırmızı, Beşiktaş ise 6 sarı kartla mücadeleyi tamamladı. Bu mücadele Yasin Kol'un ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tecrübesi olacak.
LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN
DERBİNİN ANAHTARI: İLK GOL
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 64 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 64 lig mücadelesinin 11'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.
DERBİLERİN FATURASI "AĞIR" OLUYOR
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda yaptığı 38 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertlilere 8 milyon 291 bin 500 lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulübe ise 4 milyon 830 bin lira ceza kesildi.
DERBİDE GOLLER YABANCILARDAN
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide Galatasaray 24 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 17 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Bu müsabakalarda atılan 41 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 21, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
DERBİ TARİHİNDE 50 KIRMIZI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 65 randevusunda hakemler, 50 kırmızı, 395 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 65 maçta sarı-lacivertli futbolcular 27, sarı-kırmızılı oyuncular da 23 kırmızı kartla cezalandırıldı.
G.SARAY KADIKÖY'DE İSTEDİĞİNİ ALIYOR
Trenyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son 8 sezonda Kadıköy'deki maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. "Cimbom", ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olduğu bu 8 maçlık periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki tek maçı da galibiyetle tamamladı.
LİGİN EN İYİ AVERAJI G.SARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda. Ligdeki 13 müsabakada 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. "Cimbom" artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin (30) ardından ligin en golcü ikinci, Göztepe'den (6) sonra en iyi savunma yapan ikinci ekibi olarak dikkati çekiyor.
DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERİN ÜZERİNDE
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak. Süper Lig'de 13. haftayı 32 puanla liderlik koltuğunda kapatan sarı-kırmızılılar ile 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine sahne olacak. Ligde Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Takipçisi Fenerbahçe ise 30 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu. Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor Youssef En-Nesyri, orta saha oyuncuları Anderson Talisca ve Marco Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor.
DERBİNİN KADERİ KALECİLERDE
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Chobani Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır'ın görev yapması bekleniyor. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla Galatasaray'ın ardından 14. haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 lig karşılaşmasında 12 gol yedi. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.
OKAN BURUK F.BAHÇE'YE KARŞI BAŞARILI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 17. kez derbiye çıkacak. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 16 resmi müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere), 3 kez kalesinde golü gördü.
TEDESCO TEK DERBİSİNİ KAZANDI
Sezon başında takımın başına gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de tek derbi deneyimi yaşadı. Alman teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Genç teknik adam, Fenerbahçe kariyerinde ilk defa Galatasaray derbisi deneyimi yaşayacak.
FRED DERBİDE DALYA DİYECEK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray'a karşı derbide forma giymesi durumunda, sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, ilk sezonunda ligde 25 maçta boy gösterirken, UEFA Konferans Ligi'nde ise hem elemeler hem de grup maçlarında 10 müsabakada sahaya çıktı. İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, buna karşın sakatlık ve kırmızı kart cezaları sebebiyle 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekiple ilk sezonunda 35 resmi maç oynayan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı. 2 bin 734 dakika sahada kalan Fred, 7 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.
15 FUTBOLCUNUN İLK HEYECANI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında iki takımdan 15 futbolcu ilk kez derbi deneyimi yaşamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'un yanı sıra geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan, müsabakada süre alması durumunda ilk Galatasaray derbisini oynamış olacak. Galatasaray'da ise bu sezon kadroya katılan Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra kaleci Batuhan Şen ve genç oyuncu Arda Ünyay, sarı kırmızılı formayla ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise daha önce Galatasaray formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 8 kez forma giymişti. Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
BAŞKANLARIN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Ligin 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, Sadettin Saran da ilk derbisinde galibiyet mutluluğunu tattı. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 14 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 3'ü hükmen galibiyette atılmak üzere 16 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 7 golle karşılık verdi.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak. Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamayacak. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.
FENERBAHÇE'DE SINIRDA BİR İSİM BULUNUYOR
Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
TORREIRA, SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA BEK ROTASYONU KISITLI
Sarı-kırmızılı takımda sağ ve sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor. Sol bekte Eren Elmalı cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un elinde sol bek olarak sadece bu sezonki ilk maçına 13. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasına çıkan Kazımcan Karataş kaldı. Sağ bekte ise Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sağ bek rotasyonunda görev yapan Kaan Ayhan'ın da sakatlık yaşamasıyla Okan Buruk'un elinde alternatif kalmadı. Tecrübeli teknik adamın derbiye hangi formasyonla çıkacağı ve beklerde hangi futbolcuları görevlendireceği belirsizliğini koruyor.
REKABETTEKİ SON 8 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Fenerbahçe ile yaptığı son 8 resmi müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte sarı-lacivertlilerle 6'sı Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 resmi maçta karşılaştı. Lig müsabakalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımıyla çıkıp sahadan çekildiği Süper Kupa maçını hükmen 3-0, Türkiye Kupası mücadelesini ise 2-1 kazandı. Söz konusu maçlarda 2'si hükmenden olmak üzere 14 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
