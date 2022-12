BEIN İZLE Trabzonspor Fenerbahçe canlı maç linki

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Serkan Tokat görev alacak.

Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Luan Peres, Alioski ve Arda Güler bu maçta forma giyemeyecek.

: Uğurcan; Eren, Gbamin, Bartra, Larsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trezeguet, Visca, Umut

: Altay; Lincoln, Szalai, Henrique, Serdar, Ferdi; Arao, Crespo, İrfan; King, Batshuayi

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.



Trabzonsporlu Umut Bozok, Akyazı'daki sessizliğini kupa maçının ardından, ligde Fenerbahçe karşısında bozmak istiyor. Bordo-mavili forma ile Trabzon'daki ilk golünü kupa maçında Samsunspor'a atan 26 yaşındaki forvet, Fenerbahçe filelerini de sarsarak kalitesini göstermek istiyor. Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.Antalya kampında 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan Mahmoud Trezeguet, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış almıştı. Samsunspor karşılaşmasında Naci'nin ilk golünde asist yapan Mısırlı yıldız, formunu iyice artırdı. Ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan 1.79 boyundaki futbolcu tüm maçlarda ise 6 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Trezeguet, Fenerbahçe derbisinde de Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlerden biri olacak.Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi.İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Umut, ligin ilk bölümünde 9 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.Antalya kampında 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan Mahmoud Trezeguet, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış almıştı. Samsunspor karşılaşmasında Naci'nin ilk golünde asist yapan Mısırlı yıldız, formunu iyice artırdı. Ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan 1.79 boyundaki futbolcu tüm maçlarda ise 6 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Trezeguet, Fenerbahçe derbisinde de Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlerden biri olacak.Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi.İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor. Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuları maç öncesi motive etti. Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte bordo-mavilileri detaylı bir şekilde analiz etti. Öğrencilerine, "Bize beraberlik yetmez, kazanacağız" diyen tecrübeli hoca, oyun planını belirledi. Jesus, Trabzonspor 'un geriden oyun kurarken kaptırdığı toplarda büyük sıkıntı yaşadığını tespit etti. Portekizli teknik adam, takımından ilk dakikadan itibaren önde baskı yapmalarını istedi. Jorge Jesus ayrıca bordo-mavililerin geçiş hücumlarını savunmadaki zaafından da hızlı oyuncularını savunma arkasına sarkıtarak faydalanmaya çalışacak. Tecrübeli hoca, Bakasetas'ı Crespo ile Trezeguet'yi ise Osayi-Samuel ile baskı altına alarak etkinliklerini azaltmaya çalışacak.Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi takımın yıldız oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ile ilgili bir endişe söz konusu. Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ikilisi, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligde salı günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynanacak mücadelede cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak. Jorge Jesus, kart konusunda sadace Ferdi ve Crespo'yu değil, tüm takımı uyararak, "Saha içinde ne olursa olsun sakin kalın. Bu sezon kırmızı kartlardan çok çektik. Dikkatli olmalıyız" dedi.Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısında ilk 11'de oynaması beklenen İrfan Can Kahveci, 1 gol daha atması halinde kariyerinin en çok skor ürettiği sezonunu yaşayacak. Daha önce forma giydiği Başakşehir, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımlarında bir sezonda en fazla 6 gol atan İrfan Can, bu sezonun henüz 3'te 1'lik bölümü tamamlanmış olmasına karşın aynı sayıda skor üretmeyi başardı. Süper Lig ve Avrupa da 20 maç oynayan İrfan Can'ın 3 de asisti bulunuyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 2020-21 sezonu devre arasında Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzon deplasmanındaki önemli kozlarından birisi de Diego Rossi olacak. Medipol Başakşehir maçında 2. yarıda oyuna girip maçı kazandıran golü atan Diego Rossi ile Jesus özel olarak ilgilendi. Rossi'nin yine 60'dan sonra oyuna girmesi Fener hücuma taze kan olması bekleniyor. Fenerbahçe skor olarak önde olsa bile Jesus'un, Rossi kozunu oynayıp Trabzon'u kontralarla tehdit etmesi bekleniyor. Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol 7 asistlik katkı sağladı.Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte gözler tamamen Süper Lig'e çevrildi. Bugün Trabzonspor-Fenerbahçe arasında kritik bir karşılaşma oynanacak. Sarı-Lacivertliler, skor üretme konusunda Bordo-Mavili rakibine büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Kanarya, set hücumu (13-7), kontra atak (11-3), duran top (12-9), ceza sahası içinden (30-15) ve dışından (6-4) gol atma konusunda Karadeniz ekibine, büyük fark attı. Atılan gollerin dakika olarak dağılımına baktığımızda karşımıza ilginç veriler çıkıyor. Fenerbahçe, 13 maçta 36 gol attı. Sarı-Lacivertliler, 16- 30 dakikaları arasında ise 7 gol buldu. Kanarya, uzatma dakikalarında da toplam 7 gol atma başarısı gösterdi. 46-60 arasında Sarı-Kanarya, 5 gol üretmeyi başardı. 19 gol atan Trabzonspor ise ilk 15 dakikada 4 gol buldu. Bordo-Mavililer, uzatmalar dahil maçın son bölümünde ise toplam 5 gol atma başarısı gösterdi. Fırtına, 61-75 dakikaları arasında ise sadece 3 gol attı. Yenilen gol dakikalarında ise durum şöyle; Fenerbahçe kalesinde 14 gol gördü. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda 3, ikinci yarıda 11 gol yedi. Yani Fenerbahçe yediği gollerin %80'ini ikinci yarıda kalesinde gördü. Fenerbahçe, 61-75 arasında kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe ilk yarıda yediği 3 golü de 16-30 dakikaları arasında gördü. Trabzon ise yediği 16 golün 4'ünü ilk 15'te kalesinde gördü. Fırtına, ikinci yarının uzatma dakikalarında 3 gol, Fenerbahçe'nin etkili olduğu 16- 30 arasında ise 2 gol yedi.Süper Lig'de kritik Trabzonspor maçına çıkacak Fenerbahçe'de tüm planlar hazırlandı. Dünya Kupası arası sonrası hata yapmak istemeyen ve zirve yarışında büyük önem tutan bu mücadeleden 3 puan çıkarmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ismi öne çıkıyor. Son 2 yıldır kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan, bu sezon da Jorge Jesus yönetiminde bir joker gibi çok verimli olan başarılı futbolcu, Trabzonspor deplasmanında takımının en önemli kozu olacak. Trabzonspor'un özellikle hücumda kanat akınlarına karşı Ferdi'nin hızı, fiziksel gücü ve oyun bilgisi kullanılacak. Takım hücuma kalktığında da adam eksiltme özelliği, pas ve şut opsiyonları öne çıkacak. Ayrıca hücumda da savunmada da hızını ve temposunu korumayı bilen Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika içerisinden birden fazla mevkiide de oynayabileceği bildirildi. Sol bek başlaması beklenen genç yeteneğin oyunun gidişine göre hücumcu kanat ya da merkez orta saha rollerine bürünebileceği de belirtildi.Fenerbahçe'nin hem lig hem de Avrupa'da oynadığı maçları ekibiyle birlikte analiz eden Abdullah Avcı, zafer planını belirledi. Abdullah Avcı yönetimindeki son antrenmanda gol çalışması yapılırken, yan top ve duran toplarla ilgili de tecrübeli hoca uyarılarda bulundu. Bordo-Mavili futbolcuların idmandaki moralli ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, maç toplantısında konuşan Abdullah Avcı, "Gücünüze, kalitenize inanıyorum. Trabzonspor evinde her zaman favoridir. Ne kadar istediğinizi sahada gösterin" dedi. Tecrübeli hoca, hücum bölgesinde yıldızlarının performansına çok inanıyor. Bu sezon takımı sırtlayan Bakasetas ile Trezeguet'nin yanı sıra sakatlığı geçen ve Dünya Kupası arasında geri dönen Edin Visca da ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor. Avcı, Trezeguet ile Visca'nın rakip savunmanın arkasına yapacağı koşularla pozisyona girmeyi hedeflerken; Bakasetas'a da sık sık rakip kaleyi yoklamasını ve şut fırsatlarını değerlendirmesini söyledi. Visca, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 22 maça çıkarken, 2 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Bakasetas ise 6 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Avcı, forvette ise Umut Bozok'la maça başlamayı planlıyor. Yıldız isim, kupadaki Samsunspor maçında da gol atmıştı.Sezonun ilk bölümünde çıktığı 20 maçta 9 gol, 7 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, kupada da Umut Bozok'un golünün pasını vermişti. Yunan yıldız, Fenerbahçe derbisinde de Fırtına'nın yine en önemli kozu olacak. 29 yaşındaki 10 numara, daha önce Fener'e rakip olduğu 6 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. Baka, "Fenerbahçe derbisi çok özeldir. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve taraftarımızın desteği ile başaracağız" dedi.