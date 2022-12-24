BEIN İZLE Trabzonspor Fenerbahçe canlı maç linki

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Serkan Tokat görev alacak.

Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Luan Peres, Alioski ve Arda Güler bu maçta forma giyemeyecek.

: Uğurcan; Eren, Gbamin, Bartra, Larsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trezeguet, Visca, Umut

: Altay; Lincoln, Szalai, Henrique, Serdar, Ferdi; Arao, Crespo, İrfan; King, Batshuayi

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

