Beatles 'Now and Then' şarkı sözleri | Beatles'ın son şarkısı yayımlandı

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın son şarkısı yayımlandı. Merakla beklenen "Now and Then" şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü ve geçtiğimiz yıl son halini aldı.Lennon'ın eşi Yoko Ono, 2022'de grubun 1995'te kariyer antolojisi hazırlarken olası bir "kavuşma şarkısı" olması düşünülen "Now and Then"in taslağının da bulunduğu kaseti, Paul McCartney'e göndermişti.John Lennon 1980 yılında 40 yaşında New York'ta vurularak hayatını kaybetti.John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı "son şarkı" olarak nitelendiriliyor.50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazandı.I know it's trueIt's all because of youAnd if I make it throughIt's all because of youAnd now and thenIf we must start againWell we will know for surethat I will love youI don't want to lose youLose you or abuse youBut if you have to go awayIf you have to goNow and then I miss youOh now and thenI want you to be there for meAlways to return to meI know it's trueIt's all because of youAnd if you go awayI know you'll never stayNow and then I miss youOh now and thenI want you to be there for meI know it's trueIt's all because of youAnd if I make it throughIt's all because of you