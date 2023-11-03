Haber Tarihi: 03 Kasım 2023 11:35 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 11:35

Beatles "Now and Then" şarkı sözleri | Beatles'ın son şarkısı yayımlandı

Beatles'ın son şarkısı "Now and Then" yayımlandı. John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından final haline getirilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" dinleyiciyle buluştu. İşte Beatles Now and Then şarkı sözleri

Beatles 'Now and Then' şarkı sözleri | Beatles'ın son şarkısı yayımlandı
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Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles'ın son şarkısı yayımlandı. Merakla beklenen "Now and Then" şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" adlı şarkının bitirilmesi tam 45 yıl sürdü ve geçtiğimiz yıl son halini aldı.
Lennon'ın eşi Yoko Ono, 2022'de grubun 1995'te kariyer antolojisi hazırlarken olası bir "kavuşma şarkısı" olması düşünülen "Now and Then"in taslağının da bulunduğu kaseti, Paul McCartney'e göndermişti.

John Lennon 1980 yılında 40 yaşında New York'ta vurularak hayatını kaybetti.

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

John Lennon'ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak yeni yapılan şarkıda kullanıldı. Lennon'ın sesi, Peter Jackson'ın yönettiği "The Beatles: Get Back" adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.

Şarkıda dört grup üyesi de yer alıyor bu nedenle bu şarkı, grubun birlikte yaptığı "son şarkı" olarak nitelendiriliyor.

50 yıl önce yollarını ayıran The Beatles, 7 Grammy ödülü kazandı.

Now And Then sözleri

I know it's true
It's all because of you
And if I make it through
It's all because of you

And now and then
If we must start again
Well we will know for sure
that I will love you

I don't want to lose you
Lose you or abuse you
But if you have to go away
If you have to go

Now and then I miss you
Oh now and then
I want you to be there for me
Always to return to me

I know it's true
It's all because of you
And if you go away
I know you'll never stay

Now and then I miss you
Oh now and then
I want you to be there for me

I know it's true
It's all because of you
And if I make it through
It's all because of you


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