Bayramda İlişkiye Girmek Günah mı? Diyanet Görüşü

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görüşü:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruçlu olmak haramdır. Bu nedenle, bayramın birinci günü oruçluyken cinsel ilişkiye girmek günahtır.



Diğer Görüşler:



Bazı alimler, bayramın birinci günü oruçlu olmanın haram olmasının sebebinin orucun farziyetinin sona ermesi olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre, bayramın birinci günü oruçlu olmasak da cinsel ilişkiye girmek günah değildir.



Sonuç:



Bu konuda kesin bir fetva verebilmek için kişinin dini bilgi seviyesine ve inancına göre değerlendirmesi gerekmektedir. Şüphe duyulması halinde, bir din alimine danışmak en doğru yöntemdir.

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