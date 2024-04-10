Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 13:28

Bayramda İlişkiye Girmek Günah mı? Diyanet Görüşü

Bayramda İlişkiye Girmek Günah mı? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, dini hassasiyeti olan kişilerde "bayramda ilişkiye girmek günah mı?" sorusu akla gelmeye başladı. Bu konuda farklı görüşler mevcuttur.

Bayramda İlişkiye Girmek Günah mı? Diyanet Görüşü
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görüşü:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruçlu olmak haramdır. Bu nedenle, bayramın birinci günü oruçluyken cinsel ilişkiye girmek günahtır.

Diğer Görüşler:

Bazı alimler, bayramın birinci günü oruçlu olmanın haram olmasının sebebinin orucun farziyetinin sona ermesi olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre, bayramın birinci günü oruçlu olmasak da cinsel ilişkiye girmek günah değildir.

Sonuç:

Bu konuda kesin bir fetva verebilmek için kişinin dini bilgi seviyesine ve inancına göre değerlendirmesi gerekmektedir. Şüphe duyulması halinde, bir din alimine danışmak en doğru yöntemdir.
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