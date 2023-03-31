Haber Tarihi: 31 Mart 2023 17:09 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 17:09

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Zamlı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? sorusu da gündeme geldi. Emekli bayram ikramiyelerinde yeni ücretler belli oldu. En düşük emekli aylığı 2 bin lira zamlandı hemen ardından emekli bayram ikramiyelerinin yeni zamlı ücretleri belli oldu. Emekli aylığı alanlara bu yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde 2.000 TL ödeme yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olma hakkı elde edenler de emekli ikramiyelerinden faydalanabilecek. Açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan tarihinde başlıyor. Emekliler ise ödeme takvimini merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Abone Ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar 2023 sorusu yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesi 2023'ün ne kadar olduğunu belirtti. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi zaman yatacak, zamlandı mı? 
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Diyanet'in açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Ancak henüz takvim net olarak belli olmadı.
Ramazan bayramı ikramiyelerinin 14 Nisan Cuma gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Özellikle son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında birçok maaş türünde artışa gidildi. Son olarak 2023'ün Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapılmıştı.

Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşına ara zam yapılarak 7 bin 500 liraya yükseltildi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE BAŞVURU YAPILACAK MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar, bayram ikramiyesi için başvuru olup olmadığını sorgular. EYT ile emekli olan ve maaş bağlananların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR

Bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşı alan herkesin hesaplarına aktarılacak. Dul ve Yetim aylığı alanlarda bayram ikramiyesinden yararlanabilir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik raporu alanlar, yaşlılık aylığı alanlar Ramazan Bayramı öncesinde ödeme alacak.

Ayrıca vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bayram ikramiyesinden yararlanabilir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Gündem BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Xavi Hernandez'den Messi açıklaması Barcelona Xavi Hernandez'den Messi açıklaması
KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Son dakika KYK yurtları ne zaman açılacak 2023? Gündem KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Son dakika KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?
Instagramda sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir? 31 Mart Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Gündem Instagramda sayfa şu anda kullanılamıyor hatası nedir? 31 Mart Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?
Can Bozdoğan'dan Beşiktaş sözleri Beşiktaş Can Bozdoğan'dan Beşiktaş sözleri
Burak Kızılhan: 'Bunlar algı operasyonları' Fenerbahçe Burak Kızılhan: "Bunlar algı operasyonları"
Keçiörengücü: 'Hedefimiz play-off'un içinde kalmak' Spor Toto 1. Lig Keçiörengücü: "Hedefimiz play-off'un içinde kalmak"
Barcelona'nın 2 numarası: 'Messi geri dönecek!' Barcelona Barcelona'nın 2 numarası: "Messi geri dönecek!"
Amilton: 'Süper Lig'e kavuşacağız' Spor Toto 1. Lig Amilton: "Süper Lig'e kavuşacağız"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eyüpspor'da Ryan Babel krizi! Bin pişman oldular
2
Kim Min-Jae, özür diledi
3
Murat Sancak'tan Riva'ya Şansalan çıkarması
4
Acun Ilıcalı bir kulüp daha alıyor
5
Avrupa'da Sacha Boey kapışması
6
Vitor Hugo'nun ardından ikinci ayrılık kapıda!
7
Fenerbahçe'de yönetimden derbi kararı

SON HABERLER

yukarı ok