BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar 2023 sorusu yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesi 2023'ün ne kadar olduğunu belirtti. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi zaman yatacak, zamlandı mı?Diyanet'in açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Ancak henüz takvim net olarak belli olmadı.Ramazan bayramı ikramiyelerinin 14 Nisan Cuma gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Özellikle son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında birçok maaş türünde artışa gidildi. Son olarak 2023'ün Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapılmıştı.Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşına ara zam yapılarak 7 bin 500 liraya yükseltildi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar, bayram ikramiyesi için başvuru olup olmadığını sorgular. EYT ile emekli olan ve maaş bağlananların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.Bayram ikramiyesi ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.Bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşı alan herkesin hesaplarına aktarılacak. Dul ve Yetim aylığı alanlarda bayram ikramiyesinden yararlanabilir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik raporu alanlar, yaşlılık aylığı alanlar Ramazan Bayramı öncesinde ödeme alacak.Ayrıca vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bayram ikramiyesinden yararlanabilir.