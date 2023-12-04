Batı Ege (BEGYO) hisse borsada ne zaman işlem görecek?

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Batı Ege GYO halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapacak Batı Ege Gayrimenkul halka arz büyüklüğü 870 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Batı Ege GYO ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen detaylar...Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları 4 Aralık Pazartesi günü KAP'a açıklandı. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi. Şirket halka arz toplam 3.255.029 TL lot dağıtırken bireysel yatırımcılara 62-63 lot düştü.Batı Ege Gayrimenkul borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 6-7 Aralık tarihleri arasında BEGYO koduyla yıldız pazarda işlem göreceği düşünülüyor.Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.Batı Ege GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda lot dağıtım sayılarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsinizBatı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanması durumunda hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin bilgi netlik kazanmış olacak.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)