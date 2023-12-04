Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 09:59 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 09:59

Batı Ege (BEGYO) hisse borsada ne zaman işlem görecek?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz kapsamında 3 TL sabit fiyattan 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında talep toplama işlemleri sona erdi. Belirtilen tarihler arasında bahsi geçen halka arza katılım gösteren yatırımcılar, Batı Ege GYO halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve lot dağıtım sayılarını gündemine aldı. Peki, Batı Ege (BEGYO) hisse borsada ne zaman işlem görecek? İşte Batı Ege Gayrimenkul'un 'BEGYO' hisse koduyla Yıldız Pazarda İşlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları...

Batı Ege (BEGYO) hisse borsada ne zaman işlem görecek?
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Batı Ege GYO halka arz sonuçları talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemi meşgul etmeye başladı. toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapacak Batı Ege Gayrimenkul halka arz büyüklüğü 870 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Batı Ege GYO ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen detaylar...
BATI EGE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları 4 Aralık Pazartesi günü KAP'a açıklandı. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi. Şirket halka arz toplam 3.255.029 TL lot dağıtırken bireysel yatırımcılara 62-63 lot düştü.

BATI EGE GYO (BEGYO) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Batı Ege Gayrimenkul borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 6-7 Aralık tarihleri arasında BEGYO koduyla yıldız pazarda işlem göreceği düşünülüyor.

BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.

BATI EGE GYO KAÇ LOT VERDİ?

Batı Ege GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda lot dağıtım sayılarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz


BATI EGE GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanması durumunda hissenin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin bilgi netlik kazanmış olacak.

BATI EGE GYO OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)

3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)

 
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