ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



26 Mart Cumartesi:



13.00 Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol (Karataş Şahinbey)



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)



20.15 Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom (90. Yıl)



27 Mart Pazar:



13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)



18.00 Beşiktaş Icrypex-Galatasaray Nef (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



20.15 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi



25 Mart Cuma:



18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Edip Buran)



26 Mart Cumartesi:



14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Darıca)



15.45 Samsunspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Mustafa Dağıstanlı)



17.30 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)



27 Mart Pazar:



14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Fethiye Belediyespor (Akhisar Belediye)



15.45 TED Ankara Kolejliler-Beysu Konyaspor Basketbol (TOBB ETÜ)



17.30 Akran Gemlik Basketbol-Sigortam.net (Gemlik)



28 Mart Pazartesi:



17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)





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