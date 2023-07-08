Başakşehir, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Medipol Başakşehir gelecek sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray'dan, Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'nun temsilcisiyle görüştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
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08 Temmuz 2023 20:24
Gelecek sezon ilk 4 yarışına girmek isteyen Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına başladı.

Medipol Başakşehir bu kapsamda Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Çıkan haberlere göre Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüşme gerçekleşti.

Rumen yıldızın bu transfere ne cevap vereceği henüz belli değil.

28 MAÇA ÇIKTI

Kiralık olarak gittiği Al-Ittihad'da 28 resmi maça çıkan Alexandru Cicaldau bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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