Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Bein Sports

Başakşehir - Fenerbahçe maçı bein sports şifresiz link | Başakşehir - Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Başakşehir - Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları...
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Başakşehir Fenerbahçe maçı, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak. Bu önemli mücadeleye Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe taraftarlarının ve futbolseverlerin yakından takip edeceği Başakşehir Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için beIN Sports abonesi olmanız gerekmektedir.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME ŞEÇENEKLERİ VAR MI?
Futbolseverlerin sıklıkla araştırdığı "Başakşehir Fenerbahçe maçı şifresiz izle" seçeneği, yasal yayın platformları dışında mümkün bulunmamaktadır. Türkiye'de Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN Sports'a aittir ve karşılaşmalar yalnızca bu platform üzerinden ücretli abonelikle izlenebilmektedir. İnternet üzerindeki kaçak yayınlar ise hem yasal değildir hem de düşük görüntü kalitesi ve kesintiler nedeniyle keyifli bir izleme deneyimi sunmaz. Bu nedenle, Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izlemek için yasal yayın platformu olan beIN Sports 1'i tercih etmeniz en doğru seçenektir.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.
BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK
Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor.
RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
CEZA SINIRINDAKİLER
Turuncu-lacivertli takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Söz konusu dört oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.
Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.
34. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 34. kez kozlarını paylaşacak.
Ligde iki takım arasındaki 33 müsabakada Fenerbahçe 19 kez galip gelirken RAMS Başakşehir, 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 50 golüne, turuncu-lacivertliler, 34 golle yanıt verdi.
6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
2022-23 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.
Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı.
Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.
DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İN GERİSİNDE
Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.
Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.
,Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 17 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.
SON 12 LİG MAÇINDA BERABERLİK ÇIKMADI
Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.