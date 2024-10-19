Barcelona-Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Barcelona-Sevilla Maçı Canlı İzle Şifresiz



Barcelona - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Barcelona - Sevilla maçı 20 Ekim Pazar günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak









İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Sevilla 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?