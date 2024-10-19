Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 16:53

Barcelona-Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Barcelona-Sevilla Maçı Canlı İzle Şifresiz

Barcelona-Sevilla maçı canlı izle | Barcelona - Sevilla maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Sevilla 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Barcelona-Sevilla Maçı Canlı İzle Şifresiz
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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Sevilla 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
 
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Barcelona - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Sevilla maçı 20 Ekim Pazar günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak



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