Barcelona Real Madrid maçı HD izle canlı, Barça Real Madrid Canlı S Sport

Son şampiyon Barcelona, Xavi Hernandez idaresinde gelişimini sürdürmeye çalışıyor. Geçen sezon sağlam bir savunma hattı ligi kazandırdı ve Xavi bu sezon odak noktasını hücuma çevirdi. Her ne kadar savunmacı olsa da aslen bir hücumcu gibi oynayan Joao Cancelo, kendini ispatlamak isteyen süper yetenek Joao Felix ve süper maestro İlkay Gündoğan bu hedef doğrultusunda takıma katıldılar. Busquets, Alba, Dembele'nin ayrılıkları sonrası biraz da maddi kısıtlarla altyapıdan yetişen eski ancak mütevazı oyuncu Oriol Romeu'yu yeniden aldılar ve Inigo Martinez'i eklediler. Bu değişimin bir sonucu olarak sezona inişli çıkışlı performanslarla başladılar. Barça, şu ana kadar La Liga'nın tek namağlup takımı ama hemen hemen her maçta zorlandılar. Getafe ile 0-0, Mallorca ile 2-2, Granada ile 2-2 berabere kaldılar. Savunma hataları ve bunların konsantrasyon düşüklüğü nedeniyle olması dikkat çekici. Geçen sezon insanüstü bir performans sergileyen Marc Andre ter Stegen de bu sezon bir 'ölümlü' gibi oynamaya başladı. Barça'nın ligde elde ettiği 7 galibiyetin 5'i tek farkla geldi. Joao Felix, Joao Cancelo ve genç oyuncular Lamine Yamal ve Marc Guiu'nun neredeyse mucivezi kabul edilebilecek golleriyle kazanmış olmaları da cabası... [Hakan Celep]Real Madrid, kulüp efsanesi haline gelen Karim Benzema ile yazın yollarını ayırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Benzema'nın boşluğunu Vinicius JR ile parlak bir başlangıç yapan 100 milyon euro'luk yeni transferi Jude Bellingham ile doldurdu. Genç sol bek Fran Garcia, altyapıdan yetişen ve 11 yıl sonra kadroya katılan 33 yaşındaki forvet Joselu, Courtois'nın ağır sakatlığı nedeniyle Chelsea'den kiralanan Kepa takımın diğer yeni yüzleri. Şu ana kadar Real Madrid, La Liga'nın en sağlam savunma hattına sahip takım gibi görünüyor. Bellingham, 8 golle umulanın da ötesinde bir başlangıç yapsa da Vinicius ve Rodrygo beklentilerin çok altında kaldı. Bu derbide de Bellingham'ın büyüsünün işe yaramasını umacaklar. [Hakan Celep]İlkay Gündoğan: Tartışmasız bir seçenek. Oynamaya başladığından beri bir Xavi etkisi yaratıyor. Gösterişsiz, sade ama bir o kadar etkileyici şekilde takımını sakinlikle yönetiyor. Pedri ve Frenkie'nin yoklukları nedeniyle yükü arttı ama Barça'yı dengede götürmeyi başardı. Bu sezon 21 kez takım arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu ki bu alanda açık ara La Liga lideri. Derbide de Barça gol atacaksa, İlkay muhakkak bir yerinden o pozisyona dahil olacaktır. [Hakan Celep]Jude Bellingham: Soru işareti bile yok. Vinicius ve Rodrygo sezona bu kadar kötü başlamışken Real Madrid'i zirvede tutan isim 100 milyon euro'luk yeni transferi oldu. Olağanüstü bir başlangıçla 8 gol attı. Dortmund'da orta saha biliyorduk ama Real Madrid'de neredeyse bir forvet gibi. Adeta Benzema'nın yerine yapılmış bir transfer... Şöyle de bir kritik nokta var ki; pozisyonel olarak Bellingham'ı savunması beklenen oyuncu Barça'nın en zayıf halkası; Oriol Romeu. Real Madrid, Barça deplasmanında galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyecek ve bunu yapmaları için Bellingham'ın golleri şart! [Hakan Celep]Bizim için çok önemli bir maç. Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Herkes formayı giymeyi hevesle arzuluyor. Çok heyecanlıyız. Tam kadro antrenman yaptık. Herkes ufak tefek ağrılarını boşverip takımla idmana çıktı. Sakat oyunculardan Lewandowski, son antrenmanda çok iyiydi. Ağrısı yok. Pedri konusunda ise riskleri en aza indirmek istiyor. Durumu iyi olan herkes oynayacak, iyi olmayan kimseyi de oynatmayacağım. Bu yüzde 100 ile oynamamız gereken bir maç. Aksini yapmak hata olur. Real Madrid, Bellingham transferiyle birlikte bambaşka bir oyun oynamaya başladı. Hem Bellingham'a hem de Bellingham nedeniyle çok farklı oynayan Rodrygo ve Vinicius'a çok dikkat etmeliyiz. Duygularımızı kontrol ederek oynamalıyız. Bunu başarırsak maç bizim için güzel geçer.Motive olmuş durumdayız. Bu önemli ve özel bir maç. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ama daha fazlası da olacak. Süper Kupa, rövanş maçı ve belki Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi. Tekrar karşılaşmamız için o kadar fırsat var ki bu maç, bu sezonun sadece ilk randevusu olacak. Bellingham iyileşti ve derbiye hazır, oynayacak. Derbi çok önemli ama sezon çok uzun ve bu maçın ligi belirleyeceğini söylemek çok fazla. Sezon çok uzun, gerçekten çok uzun. Çok çekişmeli bir lig var. Sonuna kadar mücadele edecek birçok takım var. Barcelona, genel olarak hem hücumda hem savunmada harika bir takım. Bu sezon çok kaliteli genç oyuncuları var. Her zamanki gibi üst düzey bir Barça olacak karşımızda. El Clasico bir derbi ve her zaman şartlar eşittir. Çok ama çok çekişmeli bir maç olacak. Umarım izleyenler keyif alır.İlk olarak 13 Mayıs 1902'de karşı karşıya gelen Barcelona ve Real Madrid toplamda hazırlık maçları dahil 296 kez karşı geldi. Bu maçlarda 108 maçı Real Madrid, 124 maçı Barcelona kazandı. 64 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid 296 maçta 479, Barcelona ise 519 kez ağları havalandırdı.iddaa Risk Yönetimi, El Clasico'nun favorisi olarak 2.39'luk oranla Real Madrid'i gösterdi. Barcelona'nın oranı da çok yakın ve 2.41. Beraberlik için açılan oran 3.35. 2.5 gol altı için açılan oran 2.21 ve üste verilen oran 1.49. Derbide karşılıklı gol var için 1.40, gol yok içinse 2.33 oran belirlendi.Mücadele Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak ve S Sport canlı yayınlayacak. Maç öncesi, sonrası ve sırasında tüm gelişmeler anbean Sporx'te olacak.Mücadele, Barcelona'nın tarihi evi Camp Nou'da yenileme çalışmaları olduğu için şehrin bir başka stadyumu olan Lluis Companys'te oynanacak.Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; İlkay, Gavi; Fermin, Joao Felix, Cancelo; Ferran TorresRobert Lewandowski, maç kadrosunda yer almadı.Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Valverde, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.Geçen sezonun şampiyonu Barcelona, bu sezona da yenilgisiz başladı. Ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Barça, 24 puan topladı. Barça'nın dikkat çeken durumu ise 'geçici' evinde oynadığı tüm maçları kazanmış olması...10 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi alan Real Madrid, 25 puanla lider konumda. Real Madrid, bu sezon evindeki tüm maçları kazandı ancak Sevilla deplasmanında berabere kalıp, Atletico Madrid'e karşı derbide mağlup oldu.Barcelona, sponsoru spotify ile sponsorluk anlaşması gereği zaman zaman sanatçıların ya da müzik gruplarının logolarına formasında yer verebiliyor. El Clasico'ya özel olarak efsanevi müzik grubu Rolling Stones ile eşleşen logo ile sahada olacak. Barcelona taraftarları, sınırlı sayıda satışa çıkarılan bu özel formayı El Clasico'dan çok önce tüketti.Barcelona'da yıldız oyuncular Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto oynayamayacak. Sakatlığı bulunan oyunculardan Raphinha'nın derbi kadrosunda olması bekleniyor. Lewandowski, Frenkie de Jong ve Joao Felix'in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Real Madrid'de sakatlıkları nedeniyle Thibaut Courtois, Eder Militao ve Arda Güler maç kadrosunda yer almıyor.Geçtiğimiz sezon Barcelona ve Real Madrid, LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken Barcelona 3 maçı kazandı.Real Madrid, Barcelona'ya konuk olduğu son 4 resmi maçın 3'ünde galip gelen taraf oldu. İki takım arasındaki son 2 resmi maç Barça'nın evinde oynandı ve iki maçı da kazanan taraf tek farklı skorlarla Real Madrid oldu.