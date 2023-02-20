Haber Tarihi: 20 Şubat 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 14:01

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İSKİ, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa baraj doluluk oranları

İstabul, Ankara, İzmir baraj doluluk oranları güncel olarak açıklanmakta. Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artıyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. İşte güncel Türkiye'nin baraj doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İSKİ, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa baraj doluluk oranları
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Yağmurlu havaların giderek azalmasıyla Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 34.64 oldu. Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet geldi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kuraklık endişesi ile baraj doluluk oranlarını yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 20 Şubat Pazartesi gününe ait doluluk oranları
İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? - 20 Şubat

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 34. 64'e yükseldi.

İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranının son 1 günlük değişimi yüzde 0.32 oldu.

İşte, şehre su sağlayan 10 barajın doluluk oranı 

İstanbul Baraj Doluluk Oranları

Doluluk oranı en yüksek olan baraj % 48.21 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise % 3.58 ile Kazandere oluyor. Kazandere'yi yüzde 6.59 ile Pabuçdere takip ediyor.

Alibeyköy yüzde 11.96

Büyükçekmece yüzde 32.79


Darlık yüzde 37.79

Elmalı yüzde 36.58

Istrancalar yüzde 41.89

Kazandere yüzde 3.58

Ömerli yüzde 48.51

Pabuçdere yüzde 6.59

Sazlıdere yüzde 34

Terkos yüzde 32.72

Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları ne kadar?

ASKİ verilerine göre, Ankara'da toplam baraj doluluk oranı dün yüzde %25,69'ye yükseldi.

İzmir'de ise genel baraj doluluk oranı dün yüzde 28,20 olarak belirlendi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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