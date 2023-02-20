BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İSKİ, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa baraj doluluk oranları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yağmurlu havaların giderek azalmasıyla Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 34.64 oldu. Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet geldi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kuraklık endişesi ile baraj doluluk oranlarını yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 20 Şubat Pazartesi gününe ait doluluk oranlarıİstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? - 20 ŞubatİSKİ tarafından açıklanan verilere göre 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 34. 64'e yükseldi.İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranının son 1 günlük değişimi yüzde 0.32 oldu.İşte, şehre su sağlayan 10 barajın doluluk oranıDoluluk oranı en yüksek olan baraj % 48.21 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise % 3.58 ile Kazandere oluyor. Kazandere'yi yüzde 6.59 ile Pabuçdere takip ediyor.Alibeyköy yüzde 11.96Büyükçekmece yüzde 32.79Darlık yüzde 37.79Elmalı yüzde 36.58Istrancalar yüzde 41.89Kazandere yüzde 3.58Ömerli yüzde 48.51Pabuçdere yüzde 6.59Sazlıdere yüzde 34Terkos yüzde 32.72ASKİ verilerine göre, Ankara'da toplam baraj doluluk oranı dün yüzde %25,69'ye yükseldi.İzmir'de ise genel baraj doluluk oranı dün yüzde 28,20 olarak belirlendi.