Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 15:16

Banka mevduat faizleri ne kadar, yükselir mi? 2023 bankaların en yüksek mevduat faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi düzenlemesi ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler değişti. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?

Banka mevduat faizleri ne kadar, yükselir mi? 2023 bankaların en yüksek mevduat faiz oranları
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"En yüksek faiz veren bankalar listesi" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat faizleri, nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluyor. 200 bin TL'nin 46 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını hesapladık. İşte, 2023 Kasım güncel mevduat faiz oranları...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı saat 14:00'te açıklandı.

TCMB Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

Son artışla birlikte toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puanı buldu. Başka bir deyişle faiz 6 ayda 31,5 puan arttı.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,8525'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8560 seviyesinden işlem görüyor.


💸200.000 TL İÇİN 46 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLANDI!

Odeabank ON Plus

-Faiz Oranı: %45
-Net Kazanç: 10.775,34 TL
-Vade Sonu Tutar: 210.775,34 TL

Alternatif Bank VOV Hesap
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


-Faiz Oranı: %44
-Net Kazanç: 10.535,89 TL
-Vade Sonu Tutar: 210.535,89 TL

Anadolubank Renkli Hesap

-Faiz Oranı: %43
-Net Kazanç: 10.296,44 TL
-Vade Sonu Tutar: 210.296,44 TL

ING e-Turuncu Hesap

-Faiz Oranı: %40
-Net Kazanç: 9.578,08 TL
-Vade Sonu Tutar: 209.578,08 TL

DenizBank E-Mevduat

-Faiz Oranı: %41
-Net Kazanç: 9.817,53 TL
-Vade Sonu Tutar: 209.817,53 TL

Akbank - Vadeli Hesap TL

-Faiz Oranı: %42
-Net Kazanç: 10.056,99 TL
-Vade Sonu Tutar: 210.056,99 TL

VakıfBank - ARI Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 9.578,08 TL
Vade Sonu Tutar: 209.578,08 TL

QNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap

-Faiz Oranı: %35,25
-Net Kazanç: 8.440,68 TL
-Vade Sonu Tutar: 208.440,68 TL

Halkbank - E-Mevduat Hesabı

-Faiz Oranı: %30
-Net Kazanç: 7.183,56 TL
-Vade Sonu Tutar: 207.183,56 TL

HSBC - Modern Hesap

-Faiz Oranı: %23
-Net Kazanç: 5.507,4 TL
-Vade Sonu Tutar: 205.507,4 TL

İş Bankası - Vadeli TL Hesabı

-Faiz Oranı: %26
-Net Kazanç: 6.225,75 TL
-Vade Sonu Tutar: 206.225,75 TL

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