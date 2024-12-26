Haber Tarihi: 26 Aralık 2024 14:46 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 14:46

Banka faizleri düşecek mi? Kredi mevduat faizleri düşecek mi?

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verdi. Peki, Banka faizleri düşecek mi? Kredi mevduat faizleri düşecek mi?

Banka faizleri düşecek mi? Kredi mevduat faizleri düşecek mi?
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Merkez Bankası 22 ay sonra faiz indirimine gitti. Peki 250 baz faiz indirimi kredi faizlerini nasıl etkileyecek? İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi faizleri düşecek mi? Mevduat faizleri yüzde kaç olacak?

FAİZLERİN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesiyle birlikte insanlar daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekme imkanına kavuşur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI NEYİ İFADE EDER?

Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak bankalara ödünç para verebilir, ayrıca ekonominin gerekleri doğrultusunda ödünç para alabilir.Merkez Bankası Faiz Oranları, esas olarak gecelik ve haftalık vadelerde yoğunlaşan bu işlemlere ilişkin Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarını ifade eder.

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