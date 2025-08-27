27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Ayvalıkgücü'ne Karşıyaka'dan kanat

Ayvalıkgücü, Karşıyaka'dan ayrılan 21 yaşındaki sağ kanat Mustafa Durgun'u transfer etti.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor gruptaki rakiplerinden Karşıyaka'dan ayrılan sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun'la sözleşme imzaladı.

Karşıyaka altyapısında yetişen, ofansif orta saha olarak da görev yapan 21 yaşındaki oyuncu Kartepe kampının ardından takımdan ayrıldı.

Geçen sezon ilk yarıda kiralık olarak Silivrispor forması giyen Mustafa kariyerinde 50 maçta 5 gol attı.

Ayvalıkgücü genç futbolcunun transferini, "Hoş Geldin Mustafa Durgun! 2003 doğumlu, sağ kanat oyuncusu Mustafa Durgun artık kırmızı-beyaz formamızda! Hızı, enerjisi ve sahadaki çalışkanlığıyla Ayvalıkgücü'ne güç katacak" açıklamasıyla duyurdu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
