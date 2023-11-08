Aymira Koçaklı kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı, 3 gün önce Avcılar'da kendi ismini taşıyan güzellik merkezinin açılışını yaptı.Açılışta konuşan Koçaklı, "1 ay dolmadan şube açıyoruz. Bu büyük bir ekip işi. Helal bir şekilde kazanıyoruz. Güzellik sektöründe zirveye oturmak üzereyiz." dedi.Aymira Koçaklı Tik Tok hesabından yayınladığı ilk videosu ve daha sonrasında çektiği roman şivesi ile konuştuğu videolar ile dikkat çekmişti.Anne ve babasının kendinden habersiz baş başa yemeğe çıktıklarını gören ve bunun üzerine babasından bunun karşılığında para isteyen Aymira Koçaklı bunu Tik Tok'ta paylaştı. O günden sonra Tik Tok ve Instagram'da tanınmaya başlayan fenomen kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaştı.5 Ekim 1998 tarihinde dünyaya gelen Aymira Koçaklı henüz 24 yaşında.Genç fenomen sanılanın aksine Zonguldaklıdır.Aymira Koçaklı Merkezi'nin kurucusu ve sahibi olan genç fenomenin babası Murat Koçaklı'dır. Murat Koçaklı hakkında bilinen tek bilgi Konya/Ereğli Gençlik Merkezinde "Etkin Yazarlık Eğitimi" dersleri verdiğidir.