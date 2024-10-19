Atletico Madrid-Leganes Maçı Canlı İzle Şifresiz | Atletico Madrid-Leganes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Atletico Madrid ile Leganes 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Atletico Madrid - Leganes maçı 20 Ekim Pazar günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.