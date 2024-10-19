Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 16:11 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 16:11

Atletico Madrid-Leganes Maçı Canlı İzle Şifresiz | Atletico Madrid-Leganes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atletico Madrid-Leganes maçı canlı izle | Atletico Madrid - Leganes maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Atletico Madrid ile Leganes 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Leganes Maçı Canlı İzle Şifresiz | Atletico Madrid-Leganes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Abone Ol
İspanya La Liga'da heyecan başladı. Atletico Madrid ile Leganes 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid- Leganes MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Atletico Madrid- Leganes maçı saat kaçta?

Atletico Madrid - Leganes maçı 20 Ekim Pazar günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.





Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atılay Canel: 'Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz' Spor Toto 1. Lig Atılay Canel: "Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz"
Mustafa Gürsel: 'Bugün önemli olan kazanmaktı' Spor Toto 1. Lig Mustafa Gürsel: "Bugün önemli olan kazanmaktı"
Athletic Bilbao evinde rahat kazandı Athletic Bilbao Athletic Bilbao evinde rahat kazandı
Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz
Gaziantep FK: '1 puan almak önemli' Gaziantep FK Gaziantep FK: "1 puan almak önemli"
Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Montpellier-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Montpellier-Marsilya Maçı Canlı İzle Şifresiz
Sinan Kaloğlu: 'Bu takım iyi yerlerde bitirecek' Mondihome Kayserispor Sinan Kaloğlu: "Bu takım iyi yerlerde bitirecek"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jan Vesely: "İstanbul bana daha yakın"
2
Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!
3
Kerem Aktürkoğlu için transfer itirafı!
4
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
5
Beşiktaş'a 50 milyon euroluk libero: Joao Palhinha
6
Karsdorp'tan Mourinho itirafı!
7
Galatasaray, TFF'ye gidiyor!

SON HABERLER

yukarı ok