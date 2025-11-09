Haber Tarihi: 09 Kasım 2025 11:23 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 11:23

Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı canlı izle şifresiz

Athletic Bilbao - Real Oviedo maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Athletic Bilbao - Real Oviedo maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Athletic Bilbao - Real Oviedo maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı canlı yayın izleme detayları

Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
İspanya La Liga'de bu hafta Athletic Bilbao ve Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Athletic Bilbao - Real Oviedo maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya La Liga'de bu Athletic Bilbao, Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek. Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao - Real Oviedo maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!
Antoine Griezmann: 'Yedek kalmak istemem' Atletico Madrid Antoine Griezmann: "Yedek kalmak istemem"
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju Fenerbahçe Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju
Futbolda milli mesai başlayacak Milli Takım Futbolda milli mesai başlayacak
Como'da Diego Carlos farkı! Fenerbahçe Como'da Diego Carlos farkı!
Beşiktaş'ta Stefan Ortega planı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Stefan Ortega planı!
Victor Osimhen'den Barış Alper'e destek Galatasaray Victor Osimhen'den Barış Alper'e destek
Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu: 'Umarım herkes anlamıştır' Beşiktaş Ali Gültiken'den Beşiktaş yorumu: "Umarım herkes anlamıştır"
Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a sert sözler: 'İhanet!' Beşiktaş Turgay Demir'den Sergen Yalçın'a sert sözler: "İhanet!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kocaelispor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Stanimir Stoilov: "Montella'yı bir gün arayacağım"
3
Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11'ler
4
Bahis soruşturmasında futbolcular açıklanacak!
5
Lens, Monaco'yu deplasmanda dağıttı!
6
Enis Destan attı, Hull City evinde kazandı!
7
Murat Kaytaz: "Ne oldu, kontak mı kapattık?"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.