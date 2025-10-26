Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Aston Villa - Manchester City maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Aston Villa ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Aston Villa - Manchester City maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Aston Villa - Manchester City maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZİngiltere Premier Lig'de bu Aston Villa, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa - Manchester City maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Aston Villa - Manchester City maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.