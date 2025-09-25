-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | Aston Villa - Bologna maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 25 Eylül 2025 12:52 -
Güncelleme Tarihi:
25 Eylül 2025 12:52
Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? | Aston Villa - Bologna maçı canlı izle şifresiz
Aston Villa - Bologna maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Aston Villa - Bologna maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Aston Villa - Bologna maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa - Bologna maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Aston Villa ve Bologna karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Aston Villa - Bologna maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
ASTON VILLA - BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Aston Villa - Bologna maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
ASTON VILLA - BOLOGNA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ASTON VILLA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi'de bu Aston Villa, Bologna ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa - Bologna maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. ASTON VILLA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa - Bologna maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.