Haber Tarihi: 24 Haziran 2025 09:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 09:29

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos 2025 sınıflandırma sonuçları ve celp dönemleri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ağustos ayında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri için beklenen tarih yaklaştı. 31 Mayıs'a kadar celp tercihini yapan yedek subay, astsubay adayları ile er statüsündekiler için sevk tarihleri de duyuruldu. Ağustos ayı sevk tarihleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos 2025 sınıflandırma sonuçları ve celp dönemleri
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Ağustos ayı sevk tarihilerine kısa süre kaldı. Askerlik vazifesini yerine getirecekler ise askerlik yerlerini açıklanacağı tarihi ve sevk belgesinin ne zaman alınabileceğine dair detayları araştırıyor. İşte, MSB celp ve sevk tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos 2025 celp döneminde silahaltına alınacak adayların askerlik yerleri 30 Temmuz günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise şöyle:

Yedek subay-Astsubay adayları ve 1. grup er 7 Ağustos
2. grup er 4 Eylül
3. grup er 2 Ekim

Bir sonraki celp dönemi de Kasım'da olacak. Kasım celbinde sevkler ise 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak'ta olacak.

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sevk belgeleri 1'inci grupta yer alan yükümlüler tarafından sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı günden itibaren alınabilecek.

2 ve 3'üncü grupta yer alanlar ise sevk tarihinden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden sevk belgelerini temin edebilecekler.

2025 CELP DÖNEMLERİ

Bedelli askerlik celp dönemleri:

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

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