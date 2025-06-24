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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos 2025 sınıflandırma sonuçları ve celp dönemleri
Haber Tarihi: 24 Haziran 2025 09:29 -
Güncelleme Tarihi:
24 Haziran 2025 09:29
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos 2025 sınıflandırma sonuçları ve celp dönemleri
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ağustos ayında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri için beklenen tarih yaklaştı. 31 Mayıs'a kadar celp tercihini yapan yedek subay, astsubay adayları ile er statüsündekiler için sevk tarihleri de duyuruldu. Ağustos ayı sevk tarihleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı sevk tarihilerine kısa süre kaldı. Askerlik vazifesini yerine getirecekler ise askerlik yerlerini açıklanacağı tarihi ve sevk belgesinin ne zaman alınabileceğine dair detayları araştırıyor. İşte, MSB celp ve sevk tarihleri...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos 2025 celp döneminde silahaltına alınacak adayların askerlik yerleri 30 Temmuz günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yükümlülerin sevk tarihleri ise şöyle:
Yedek subay-Astsubay adayları ve 1. grup er 7 Ağustos
2. grup er 4 Eylül
3. grup er 2 Ekim
Bir sonraki celp dönemi de Kasım'da olacak. Kasım celbinde sevkler ise 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak'ta olacak.
SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sevk belgeleri 1'inci grupta yer alan yükümlüler tarafından sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı günden itibaren alınabilecek.
2 ve 3'üncü grupta yer alanlar ise sevk tarihinden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden sevk belgelerini temin edebilecekler.
2025 CELP DÖNEMLERİ
Bedelli askerlik celp dönemleri:
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
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