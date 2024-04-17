Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur? Nisan-2024

2024 Nisan askerlik celpleri ne zaman açıklanacak?



Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Nisan 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.



Celp ve sevk tarihleri



08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

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