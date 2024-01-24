Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 13:56

Asım Balcı kimdir? Mamak belediye başkan adayı kimdir?

ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti ilçe adayları duyuruluyor. 74 il adayını belirleyen AK Parti'nin Mamak belediye başkan adayı Asım Balcı oldu. Peki, Asım Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Asım Balcı'nın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler...

Asım Balcı kimdir? Mamak belediye başkan adayı kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Ankara ilçe adaylarını açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un yerine Keçiören'de AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan'ın aday gösterilmesine kesin olarak bakılıyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ak Parti Mamak belediye başkan adayı Asım Balcı oldu. İşte Ak Parti Mamak belediye başkan adayı Asım Balcı'nın hayatına ilişkin detaylar...

ASIM BALCI KİMDİR?

Doç.Dr. Asım Balcı, 1971 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. 1992'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Balcı, yüksek lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı.

Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarını 2002 yılında tamamladı. Bir süre Muğla Üniversitesi İİBF'de Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak 'sağlıkta reform ve yeniden yapılandırma çalışmaları' kapsamında görev aldı.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı TÜRKSAT'da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kuruluş aşamasında kamu kurumlarının e-Devlet sistemine entegrasyonu, dijital dönüşüm ve içerik yönetimi konularını kapsayan alanlarda yöneticilik yaptı.

Balcı, 2010-2013 yılları arasında ise Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bu kapsamda Ankara merkez ve ilçelerinde çok sayıda projede, bölgesel gelişme, yenilikçilik, teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirme ile kırsal kalkınma alanlarındaki çalışmalara özel destekler sunulması konularına odaklandı.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde strateji geliştirme, inşaat-emlak ve Yeğitek'ten sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalıştı.

2 Mayıs 2014- 1 Aralık 2019 tarihlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak %64.4 oy oranıyla seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Asım Balcı, birçok AB projesinde yer almış olup çok sayıda yayınlanmış bilimsel makale ve kitaba imza atmıştır.
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