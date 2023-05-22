ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücrete zam gelecek mi? - Asgari ücret ne zaman, ne kadar artacak, zam gelecek mi?

2015 1.273,50 TL 949 TL

2016 1.647,00 TL 1.300 TL

2017 1.777,50 TL 1.404 TL

2018 2.029,50 TL 1.603 TL

2019 2.558,40 TL 2.020 TL

2020 2.943 TL 2.324 TL

2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

2022 6.471 TL 5.500 TL

2023 10.008 TL 8.506

Asgari ücret son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam açıklamaları sonrasında asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin en düşük maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur zammı açıklamasının ardından asgari ücret ara zam hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 asgari ücret ara zammında son dakika gelişmeleri...Asgari ücret zammıyla ilgili beklenen son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.Bakan Bilgin, asgari ücrette %70 artış istendiğine dikkat çekerek "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında Ocak ayında Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek seviyelere çıktığına vurgu yapan Bilgin " Temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.