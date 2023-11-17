Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2023-2024

Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 13.414,50 TL Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 11.402,32 TL Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 447,15 TL

Asgari Ücret 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri Brüt Ücret 13.414,50 Sigorta Primi İşçi Payı 1.878,03 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 134,15 Kesintiler Toplamı 2.012,18 NET ÜCRET (Asgari Ücret) 11.402,32

İşverene Maliyeti 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 13.414,50 SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 2.079,25 İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 268,29 İşverene Toplam Maliyeti 15.762,04

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Brüt Tutar 6.471,00 SGK İşçi Payı () 905,94 SGK İşsizlik İşveren Payı (%1) 64,71 Gelir Vergisi Matrahı 5.500,35 Gelir Vergisi İstisnası 5.500,35 İstisna Sonrası Gelir Vergisi Matrahı 0,00 Gelir Vergisi (%15) 0 Damga Vergisi Matrahı 6.471,00 Damga Vergisi İstisnası 6.471,00 İstisna Sonrası Damga Vergisi Matrahı 0,00 Damga Vergisi ((% 0,759) 0 Net Ücret 5.500,35 İşveren SGK primi (15,5) 1003,05 İşveren İşsizlik Primi (%2) 129,42 İşveren Maliyeti 7.603,43

Aylar



Brüt



SSK İşçi



İşsizlik İşçi



Net



Toplam Ele Geçen



SGK İşveren



İşsizlik İşveren



Toplam Maliyet



Ocak



5.004,00



700,56



50,04



4.253,40



4.253,40



775,62



100,08



5.879,70



Şubat



5.004,00



700,56



50,04



4.253,40



4.253,40



775,62



100,08



5.879,70



Mart



5.004,00



700,56



50,04



4.253,40



4.253,40



775,62



100,08



5.879,70



Nisan



5.004,00



700,56



50,04



4.253,40



4.253,40



775,62



100,08



5.879,70



Mayıs



5.004,00



700,56



50,04



4.253,40



4.253,40



775,62



100,08



5.879,70



Haziran



5.004,00



700,56



50,04



4.253,40



4.253,40



775,62



100,08



5.879,70



Temmuz



6.471,00



905,94



64,71



5.500,35



5.500,35



1.003,01



129,42



7.603,43



Ağustos



6.471,00



905,94



64,71



5.500,35



5.500,35



1.003,01



129,42



7.603,43



Eylül



6.471,00



905,94



64,71



5.500,35



5.500,35



1.003,01



129,42



7.603,43



Ekim



6.471,00



905,94



64,71



5.500,35



5.500,35



1.003,01



129,42



7.603,43



Kasım



6.471,00



905,94



64,71



5.500,35



5.500,35



1.003,01



129,42



7.603,43



Aralık



6.471,00



905,94



64,71



5.500,35



5.500,35



1.003,01



129,42



7.603,43



Toplam



68.850,00



9.639,00



688,50



58.522,50



58.522,50



10.671,78



1.377,00



80.898,78





ABC A.Ş. TEMMUZ / 2022 ÜCRET BORDROSU Çalışan Adı Normal Kazanç İşs. Sig İşci Payı SGK Primi İşçi Payı SGK İşv. Prim Payı İşsizlik Sig. İşv. Prim Payı GV Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Ödenecek Net Ücret Ahmet Bey 6.471,00 64,71 905,94 1.003,01 129,42 5.500,35 0,00 0,00 5.500,35

Asgari Net Maaş Tutarı



(a)



6.471,00



İşçi Sgk Payı ()



(b) = (a) *



905,94



İşçi işsizlik sigortası (%1)



(c) = (a) * %1



64,71



Gelir Vergisi İstisnası



5.500,35



Gelir Vergisi Matrahı



(d) = (a) – (b + c) – 5.500,35



0,00



Gelir Vergisi



(e) = (d) * (ilk dilim) artan oranlı uygulanır.



0,00



Damga Vergisi İstisnası



6.471,00



Damga Vergisi



(h) = (a – 6.471,00) * 0,00759



0,00



SGK primi İşveren Payı (15,5)



(ı) = (a) * ,5



1.003,01



İşveren işsizlik sigortası (%2)



(i) = (a) * 0,02



129,42



Toplam SGK Primi



(j) = (b + c + ı + i)



2.103,08



Toplam Vergi Tutarı (Gelir Vergisi + Damga Vergisi)



(k) = (e + h)



0,00



Net Ödenecek Ücret



(l) = (a) – (b + c + e + h)



5.500,35



İşverene Toplam Maliyeti



(m) = (ı + i)



7.603,43





Asgari ücret EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.

İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR.

Asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 429 TL 'dir.

Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır.

sayılmaktadır. Asgari ücretliler için Gelir ve Damga vergisi istisnası yürürlüğe girmiştir.

Tüm hizmet erbabına ait gelir ve damga vergisi tutarı için asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisi tutarı kadar istisna uygulanacaktır.

Tüm ücretliler için Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır.

Asgari Ücretli çalışan aylık en fazla 195 saat çalışabilir, üzeri mesai isteme hakkını doğurur.

çalışabilir, üzeri mesai isteme hakkını doğurur. Asgari ücret üzerinden Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı kesilmektedir.

Haciz tutarı ücretin üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.

31 çeken aylarda işçiye asgari ücretliye 1 günlük fazla ücret ödenecektir.

Asgari Ücret 2023 - 1. Dönem

Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 10.008.00 TL Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 8.506,80 TL Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 333,60 TL

Asgari Ücret 2023 (01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri Brüt Ücret 10.008,00 Sigorta Primi İşçi Payı 1.401,12 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 100,08 Kesintiler Toplamı 1.501,20 NET ÜCRET (Asgari Ücret) 8.506,80

İşverene Maliyeti 2023 (01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi)

Asgari Ücret 10.008,00 SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 1.551,24 İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 200,16 İşverene Toplam Maliyeti 11.759,40

Asgari Ücret 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri

(01.07.2022 - 31.12.2022) Brüt Ücret 6.471,00 Sigorta Primi İşçi Payı 905,94 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 64,71 Kesintiler Toplamı 970,65 NET ÜCRET (Asgari Ücret) 5.500,35

İşverene Maliyeti 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 6.471,00 SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 1.003,01 İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 129,42 İşverene Toplam Maliyeti 7.603,43

Asgari Ücret 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri

(01.01.2022 - 31.12.2022) Brüt Ücret 5.004,00 Sigorta Primi İşçi Payı 700,56 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04 Kesintiler Toplamı 750,60 NET ÜCRET (Asgari Ücret) 4.253,40

İşverene Maliyeti 2022 (01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi)

Asgari Ücret 5.004,00 SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 775,62 İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 100,08 İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70

Asgari Ücret 2021

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri

(01.01.2021 - 31.12.2021)



Brüt Ücret 3.577,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL Gelir Vergisi 456,13 TL Damga Vergisi 27,15 TL Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

İşverene Maliyeti 2021

Asgari Ücret 3.577,50 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

Asgari Ücret 2021 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL

Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri

(01.01.2020 - 31.12.2020)



Brüt Ücret 2.943,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL Gelir Vergisi 375,23 TL Damga Vergisi 22,34 TL Kesintiler Toplamı 839,02 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret 2.943,00 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri

(01.01.2019 - 31.12.2019)



Brüt Ücret 2.558,40 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL Gelir Vergisi 326,20 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,38 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL





Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde hem hükümet kanadından hem de TÜRK-İŞ'ten açıklamalar geliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurdu. Peki, 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile ilgili detaylar...açıklandı, asgari ücretolarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre %34 'lık bir artış yapıldı, 01.07.2023 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.Heyecanla beklenen asgari ücret 2023 2. dönem uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş verilmesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 429 TL 'dir.2022 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 429 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.Asgari Ücretin Altında Maaş Verilmesi İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Sayılmaktadır.Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.Aradaki Maaş Farkı Geri Alınabilir.Çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki maaş farkını geri alabilir.İşveren 1-3 yıl arası hapis cezası alabilir.Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu'na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.Asgari ücretliler için uygulanacak olan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası tüm ücretliler için asgari ücretin gelir ve damga vergisine isabet eden kısmı kadar uygulanacaktır.Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi ve damga vergisi kısmı istisnadır.Asgari ücret için uygulanacak olan gelir ve damga vergisi istisnası tüm hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı kadar uygulanacaktır.Asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücret tutarı gelir vergisi istisna tutarını oluşturur.Brüt asgari ücret tutarı ise damga vergisi istisna tutarını oluşturur.Asgari ücretin brüt tutarı ise damga vergisine esas teşkil eden istisna rakamını oluşturmaktadır.İstisna tutarının üzerindeki rakamlar üzerinden hesaplanacak tutarlar ödenecek gelir ve damga vergisini oluşturur.Asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisi matrahına isabet eden tutar üzerindeki kısımlar ödenecek gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarını oluşturur.Asgari ücrete ait hesaplama tablosu aşağıdaki örnekte sunulmuştur.Örnek: ABC Ltd. Şti firmasında asgari ücretli olarak çalışmakta olan Personel Mehmet Bey'e ait Temmuz/2022 dönemi asgari ücret hesaplaması aşağıdaki gibidir.Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Memurlar İçinde Uygulanacaktır.01.01.2022 tarihinden itibaren tüm hizmet erbabı için uygulanacağından istisna tutarları memurlarından da asgari ücrete kadar olan kazançlarına isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi tutarları içinde uygulanacaktır.Tüm ücretlilerden asgari geçim indirimi kaldırılmıştır.(*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştırAsgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati EN FAZLA 45 SAATTİR. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir.Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur.Asgari ücretin muhasebeleştirilmesini bir örnek ile açıklayacak olursak;ÖRNEK: Pazarlama bölümünde asgari ücretle çalışan Ahmet Beyin almış aldığı ücrete ait asgari geçim indirimi aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir;-------------------------------------------- xx.xx.2022 --------------------------------Brüt Ücret Giderleri: 6.471,00SGK İşv. Prim Payı Gid.: 1.003,01İşsizlik Sig. İşv. Prim Payı Gid.: 129,42Ahmet Bey: 5.500,35SGK İşv. Payı: 1.003,01SGK İşci Payı: 905,94İşsizlik Sigor. İşv. Payı: 129,42İşsizlik Sigor. İşci Payı: 64,71--------------------------------------------------------------------------------------------(*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.Asgari ücret üzerinden, işveren tarafından % 20,5 oranında sigorta primi % 2 oranında işsizlik sigortası primi ödenmektedir.5 Puanlık İndirim Sigorta Primi İşveren Payını Düşürüyor.Primlerini düzenli olarak ödemekte olan işverenler 5 puanlık indirimden faydalanarak sigorta primi işveren payını % 15,5 oranında ödeme hakkı kazanabilirler.Asgari Ücretin İşveren MaliyetiAsgari ücretin işverene maliyetini bir örnek ile açıklayacak olursak;ÖRNEK: Asgari ücretli bekâr olarak çalışan bir çalışanın işverene maliyeti aşağıdaki gibidir;Asgari ücret için 31 çeken aylarda işçiye 30 gün olarak belirlenen ücrette İLAVE OLARAK 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ödenecektir.