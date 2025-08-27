Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, takımda mutsuz.
AYRILMAK İSTİYOR
Brezilya basını Globo'da yer alan habere göre; Keny Arroyo, aldığı forma süresinden memnun değil. Bu nedenle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN RET
Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.
Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti. Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.
PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir taraftar Arroyo'yu Cruzeiro'ya davet etti ve "Come to Cruzeiro." yazdı. Arroyo, bu paylaşıma umarım anlamına gelen emoji ve yıldız emojisiyle cevap vermişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 14 maçta süre bulan Arroyo, 2 kez ağları havalandırdı.
