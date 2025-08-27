27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Arroyo'dan ayrılık talebi!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmak istiyor.

calendar 27 Ağustos 2025 18:19
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, takımda mutsuz.

AYRILMAK İSTİYOR

Brezilya basını Globo'da yer alan habere göre; Keny Arroyo, aldığı forma süresinden memnun değil. Bu nedenle takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RET

Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.
Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti. Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir taraftar Arroyo'yu Cruzeiro'ya davet etti ve "Come to Cruzeiro." yazdı. Arroyo, bu paylaşıma umarım anlamına gelen emoji ve yıldız emojisiyle cevap vermişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 14 maçta süre bulan Arroyo, 2 kez ağları havalandırdı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
