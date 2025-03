AREFE GÜNÜ NAMAZI 2025 | Arife günü kılınacak namazlar, okunacak dualar - Arefe günü ibadetleri

Arefe günü namazı ile ilgili her şey haberimizde... Mübarek Arefe Günü namazı, müslümanlar tarafından en çok dikkat edilen ibadetlerden birisi. Arefe Günüi müslümanlar tarafından bugün eda edilecek. Peki, Arefe Günü'nde namaz nasıl kılınır? İşte Arefe günü namazının kılınışı...Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:"Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."Arife gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arife gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arife bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran'Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.Her kim bu duayı okursa büyük mük,fata nail olur.* Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu:Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)Ramazan Bayramının yaklaştığı bugünlerde Müslümanlar arife gününü hangi ibadetler yapılır merak ediyorlar. Ramazan Bayramına az bir zaman kalması nedeni ile arife gününde yapılacak olan ibadetleri sizler için derledik. Arife günü kuşluk namazı, teşbih namazı ve şükür namazı kılarak gündüzünü ve ramazanın son gününü ihyaya çalışılmalıdır. Yine bu günde fitre veremeyenler iki rek,t namaz kılıp Allaha iltica ederler. Bu günde kabirleri (ölmüşleri)ziyaret etmek onlara Yasin ve mülk sureleri gibi Kuran okumak, onlara hediyeler göndermek çok faziletli ibadetlerdendir. Yine Arife günü istiğfar, salavat, kelime-i tevhit okuyarak hususi hatimler yapmakta faziletli ibadetlerdendir. Ayrıca bin ihlası şerif okuyarak ihlas hatmi yapmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Bu günün gündüzünde olduğu gibi gecesini de ibadetle geçirmek lazımdır. Zira arife gecesini ihya eden kişiye cennet vacip olur buyrulmuştur.Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Arefe günü, kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.Arefe Günü'nün İslam 'daki karşılığı kurban bayramından önceki gün olarak tanımlanıyor. Türkçede ise Arefe Günü, "herhangi bir dini bayramdan öncesi" olarak biliniyor. Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. İlahiyatçılar bu önemli günün dua ve ibadet ile geçirilmesini öneriyor.Arefe günü yapılacak işlerden bazıları şunlardır:1- Arefe günü Sabah namazından Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar erkek-kadın herkes cemaatle kılsın yalnız kılsın 23 vakit farz namazda selam verir vermez (Allahumme entesselam...) demeden önce bir kere vacib olan teşrik tekbirini söylemeli yani (Allahü ekber Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)2- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Arefe günü tutulan oruç bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani](Arefede tutulan oruç iki bin köle azat etmeye iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin](Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh](Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim](Şeytan Arefe gününden başka bir günde daha zelil rezil hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik](Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani](Arefe gecesi ibadet eden Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. İlmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.3- Bugünü fırsat bilip dua etmeli! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Duanın faziletlisi Arefe günü yapılanıdır.) [Beyheki]4- Arefe gününü ibadetle zikirle tefekkürle geçirmeli insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Arefe günü kulağına gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]Kulağına sahip olmak gıybet çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir. Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise yalan söylememek dedikodu etmemek laf taşımamak kötü söz söylememek hatta boş şey konuşmamak kimseyi diliyle incitmemek demektir. Bunlara riayet eden Arefe gününü değerlendirmiş olur.Önümüzdeki çarşamba çok faziletli arefe günüdür, ertesi gün de Kurban Bayramı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır:"arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur."Yani geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman arefe günü kardeşi Hz. Aişe Validemizin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Aişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona:Orucunu boz, dedi. Hz. Aişe:"Resulullahın (s.a.v.) 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim" dedi. (Tergib ve Terhib Trc, 2. 458)"Kefaret olur", günahları örter, affettirir demektir. Bizim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanları için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?Başka bir rivayette ise Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir:Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.Demek ki, bir günlük arefe orucu, üç yıllık normal günlerde tutulan oruç sevabına denktir.