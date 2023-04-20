Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar kaça kadar açık) 20 Nisan

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Arefe, dini bayramdan önceki gün oluyor. Aslen hicri kameri Zilhicce ayının 9. günü ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gün olan arefe zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlandı. Arefe gününde bazı kurum ve kuruluşlar yarım gün izin yapıyor. Peki, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? Arefe günü bankalar açık mı?Arefe günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde izinli olacak. İş başı 24 Nisan 2023 tarihinde olacak.Arefe 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarRamazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.