Haber Tarihi: 20 Nisan 2023 09:23 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 09:23

Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar kaça kadar açık) 20 Nisan

Ramazan bayramının arefesinde bankaların çalışma saati sorgulanıyor. Bayram öncesi birçok insan bankalardaki işlerini tamamlamak istiyor. Bankalar arefe günleri nasıl çalışıyor? sorusu merak ediliyor. Banka çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki ama arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar kaça kadar açık) 20 Nisan

Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar kaça kadar açık) 20 Nisan
Abone Ol
Arefe, dini bayramdan önceki gün oluyor. Aslen hicri kameri Zilhicce ayının 9. günü ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gün olan arefe zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlandı. Arefe gününde bazı kurum ve kuruluşlar yarım gün izin yapıyor. Peki, arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? Arefe günü bankalar açık mı? 
AREFE GÜNÜ BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde izinli olacak. İş başı 24 Nisan 2023 tarihinde olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Arefe 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar


RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Arefe gün
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da yıldızlar küllerinden doğdu! Galatasaray Galatasaray'da yıldızlar küllerinden doğdu!
Arefe günü 1000 ihlas okumak: Arefe günü bin ihlas suresi ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir? Gündem Arefe günü 1000 ihlas okumak: Arefe günü bin ihlas suresi ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir?
Şenol Güneş'in yeni gözdesi: Tresor Türkiye Transferler Şenol Güneş'in yeni gözdesi: Tresor
Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor! Fenerbahçe Fenerbahçe bitti demeden bitmiyor!
Galatasaray'ın 'kilit' yıldızı: Dries Mertens Galatasaray Galatasaray'ın 'kilit' yıldızı: Dries Mertens
Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar kaça kadar açık) 20 Nisan Gündem Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar kaça kadar açık) 20 Nisan
Galatasaray'ın hücum gücü devlerde yok! Galatasaray Galatasaray'ın hücum gücü devlerde yok!
İstenmeyen adamdı, kahraman oldu: Joao Pedro! Fenerbahçe İstenmeyen adamdı, kahraman oldu: Joao Pedro!
Okan Buruk tarih yazıyor Galatasaray Okan Buruk tarih yazıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Başakşehir'de tarihi geri dönüş!
2
Manchester City, Almanya'da istediğini aldı
3
Fatih Tekke: "Onları Fenerbahçe maçında oynatmayacaktım"
4
Ferdi Kadıoğlu: "Çılgınlık!"
5
Lale Orta'ya istifa çağrısı!
6
İstanbulspor'da 4 isim Fenerbahçe maçında yok!
7
Jesus: "Hakemleri kastetmedim"

SON HABERLER

yukarı ok