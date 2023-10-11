Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 17:55

Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil kalkacak mı?

Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil kalkacak mı? sorusu gündemdeki yerini aldı. Kasım ara tatiline az bir süre kalmışken, konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Gözler o açıklamaya çevrildi. Peki, Bakan Tekin'in açıklamalarına göre okullarda ara tatiller olmayacak mı? 2023 ara tatiller iptal mi? İşte Bakan'ın açıklaması ve detayları…

Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil kalkacak mı?
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Bakan Tekin, "Öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir." dedi. İşte 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı birinci ikinci ara tatil tarihleri. 
ARA TATİL KALKACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil düzenlemesi açıklamasını bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında olacak.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

Okullardaki tüm öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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