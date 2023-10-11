Ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Bakan Tekin, "Öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir." dedi. İşte 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı birinci ikinci ara tatil tarihleri.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil düzenlemesi açıklamasını bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptı.Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.MEB tatil takvimine göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında olacak.Okullardaki tüm öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.