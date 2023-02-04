Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 19:12 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 19:12

AÖF kayıt yenileme 2023! AÖF kayıt yenileme tarihler ne zaman?

AÖF kayıt yenileme 2023, ÖSYM takvimi ile belli oldu. AÖF kayıtları ne zaman, sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı İktisat ve İşletme Fakülteleri akademik takvimi ile yanıt buldu. Ders seçimi ise kayıt yenileme işlemiyle beraber tamamlanmış olacak. Peki, bahar dönemi açıköğretim kayıtları başladı mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

AÖF kayıt yenileme 2023! AÖF kayıt yenileme tarihler ne zaman?
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıtları ve ders seçimi işlemlerinin ne zaman yapılacağı, AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME 2023 
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.

Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecektir.

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


- Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.

- İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

- Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.


Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

2022-2023 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.

- Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

- Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

- Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

- Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır. GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

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