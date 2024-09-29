Haber Tarihi: 29 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 18:32

Antalyaspor Fenerbahçe maçı HD izle canlı, Antalya FB Canlı bein sports linki

Antalyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın linki | Antalyaspor Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Antalyaspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları

Antalyaspor Fenerbahçe maçı HD izle canlı, Antalya FB Canlı bein sports linki
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Şifresiz Antalyaspor Fenerbahçe bein Sports linkiTrendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 5 puan gerisinde bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor XI: Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.


Osayi-Samuel kadroya alınmadı

Bileğinde ağrı olan Bright Osayi-Samuel, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.

Fred ve Jayden sınırda

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında. Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Forvette gözler Dzeko'da

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor karşısında golcü Edin Dzeko'nun ilk 11'de başlaması öngörülüyor. Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri'nin Union Saint-Gilliose müsabakasının aksine Antalyaspor karşısında ilk 11'de yer almaması Fenerbahçe'nin oyuna Dzeko ile başlaması bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 gol atan Dzeko, 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 57. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 57. kez karşılaşacak. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 38 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'de oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe son 10 maçta 1 kez kaybetti

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6, Bitexen Antalyaspor 1 kez kazandı, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.



 

 

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