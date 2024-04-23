Ankaragücü-Beşiktaş ZTK maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlıyor. Türkiye Kupası'nda finale kalmak isteyen siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı ilk karşılaşmada avantajı yakalamak için sahaya çıkıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, şifresiz mi, saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?



ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?



MKE Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, 23 Nisan Salı günü (bu akşam) karşı karşıya gelecek.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ BU TURA NASIL ÇIKTI?



Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.



Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.



Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.



Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Saponara, Bassogog, Sowe.Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Jackson Muleka, Fahri Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes.