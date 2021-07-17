Ankaragüçlü Berke'ye Fransa'dan 3 talip!

Ankaragücü'nün genç yıldız adayı Berke Gürbüz'e Fransa'dan 3 talip! 18 yaşındaki 10 numara geçen sezon zaman zaman A Takım formasıyla şans bulmuştu. Bu sezon sözleşme uzatmadığı için kamp kadrosuna alınmayan ve kadro dışı bırakılan Berke ile 3 Fransız kulübü ilgileniyor.



Ocak ayından sonra bedelsiz gidebilecek!



18 yaşındaki 10 numarayla Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon ve Nice ile Lig 2 ekibi Dijon yakından ilgileniyor. Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı gibi Berke Gürbüz de sözleşmesini uzatmazsa yetiştirme bedeli karşılığında bu kulüplerden birine transfer olabilecek.



Mustafa Kaplan övgüyle bahsetmişti!



Geçen sezon Ankaragücü teknik direktörlüğü yapan Mustafa Kaplan Berke Gürbüz için "Hem Türk futboluna hem Ankaragücü'ne çok şeyler katacak" ifadesini kullanmıştı.



Berke Gürbüz, geçen sezon Ankaragücü formasıyla Galatasaray 'a karşı Süper Lig 'deki ilk maçına çıkmıştı.



