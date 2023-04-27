Ankara-Sivas hızlı tren ücretsiz mi? Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar? Ankara-Sivas hızlı tren durakları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi hayata geçti. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken ilk hızlı tren bugün hareket etti. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi. Vatandaşlara ulaşım konusunda kolaylık sağlayan Ankara-Sivas hızlı treninde 8 istasyon bulunuyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Bilet fiyatları ise henüz belli değil.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.Ankara Sivas hızlı trenin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Sivas güzergâhında 250 km/s hızla elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmeciliği yapılması planlanmıştır.Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere toplam 8 istasyon olacaktır.Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 km.ye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacaktır.Ankara-Sivas YHT Projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez bulunmaktadır.