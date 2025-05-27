Haber Tarihi: 27 Mayıs 2025 16:06 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 16:06

Andriy Lunin kimdir, hangi takımlı, Galatasaray'a gelecek mi?

Andriy Lunin, özellikle Real Madrid formasıyla gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekiyor. Son dönemde genç yaşına rağmen büyük kulüplerin radarına giren Lunin, hem milli takımda hem de kulüp seviyesinde kalitesini ortaya koyan kaleciler arasında yer alıyor. Peki, Andriy Lunin kimdir, hangi takımlı, Galatasaray'a gelecek mi?

Andriy Lunin kimdir, hangi takımlı, Galatasaray'a gelecek mi?
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Ukraynalı futbolcu Andriy Lunin, kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Ukrayna'nın Dnipro takımında başlayan Lunin, daha sonra Zorya Luhansk ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymiştir. Ayrıca Leganés, Valladolid ve Oviedo gibi İspanyol ekiplerinde kiralık olarak oynamıştır. Peki, Andriy Lunin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ANDRIY LUNIN KİMDİR?

Andriy Lunin, 11 Şubat 1999 yılında Ukrayna'nın Krasnohrad şehrinde dünyaya geldi. Real Madrid takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Ukraynalı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Dnipro kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Zorya Luhansk, Real Madrid, Leganés, Valladolid ve Real Oviedo kulüplerinde oynadı.

Futbola küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Lunin, kaleci pozisyonunda gösterdiği refleksleriyle erken yaşta profesyonel futbol dünyasına adım attı. Genç yaşına rağmen disiplini, çalışkanlığı ve oyun okuma yeteneği ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Lunin, profesyonel kariyerine Ukrayna Premier Ligi takımlarından Dnipro ile başladı. Buradaki başarılı performansı onu bir anda ülke dışındaki kulüplerin gündemine taşıdı.

Daha sonra Zorya Luhansk formasıyla da etkileyici bir sezon geçiren genç kaleci, 2018 yılında dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid tarafından transfer edildi.

Real Madrid'e transferi büyük ses getirse de Lunin'in ilk yıllarında forma şansı bulması zor oldu. Gelişimini sürdürebilmesi adına sırasıyla Leganés, Valladolid ve Oviedo gibi İspanyol kulüplerine kiralık olarak gönderildi.

Bu süreçte oyun tecrübesi kazanan Lunin, özellikle 2023-2024 sezonunda Thibaut Courtois'nın sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in kalesini devralarak adeta kariyer patlaması yaşadı.

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