Ampute Futbol Milli Takımı yarı finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Futbol Milli Takımı yarı finalde!
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17 Eylül 2021 15:24
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0

Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.


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