Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşer mi, düşecek mi?

Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentisi, altının rekor üzerine rekor kırmasına neden oldu. Altın fiyatları, bir süre yükselen ivmeyi korumayı başardı ancak artık düşüş başladı. Bugün gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek ise 4 bin 80 TL'den işlem görüyor. Peki, altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor?



Küresel piyasalarda altın fiyatları güç kaybetmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler ve Orta Doğu'daki çatışma ortamı altın fiyatlarına rekor getirmişti.



Rekor denemelerinin ardından küçük düzeltmeler olacağına dair beklentilere paralel olarak altın fiyatlarında gevşeme yaşandı.



GRAM ALTIN DÜŞTÜ



Gram altın güne 2920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2905 lira, en yüksek de 2929 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altının tarihi zirvesi 2949 lira olmuştu.



ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜŞTE



Ons altın güne 2658 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2647 dolar, en yüksek de 2666 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 dolardan işlem görüyor. Ons altının rekor seviyesi 2685 dolardı.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 3036 liradan alınırken 3076 liradan satılıyor. .

Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 562 liradan yaparken; 20 Temmuz Cumartesi günü 2 bin 551 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 100 liradan, 4 bin 170 liraya geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek, 2 bin 340 ve 2 bin 360 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Altın piyasası, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, ons ve gram altın fiyatları için yeni tahminlerini sundular. Peki, bu tahminler piyasayı nasıl etkileyecek?

2023 yılının ikinci yarısında, altın fiyatlarının artış göstermesi bekleniyordu. Ancak bu yükseliş beklenenden daha hızlı gerçekleşti. Şimdi ise piyasa bir dengelenme sürecine girebilir. Ons altın fiyatlarında belirgin bir yatay seyir mümkünken, bu durum yatırım kararlarını etkileyebilir.

Önde gelen finans kuruluşlarından Goldman Sachs ve Citibank, ons altın için oldukça iddialı tahminlerde bulunuyorlar. Bu tahminlere göre, ons başına 3000 dolar seviyeleri görülebilir. Gram altın fiyatlarında ise 2850 TL ile 3500 TL arasında bir değişim bekleniyor.

Altın, önümüzdeki yıllarda da hem tartışma konusu olmaya devam edecek hem de yatırımcılara kazandırmaya devam edeceği öngörülüyor. Kısa vadede bazı düşüşler görülse de, 3000 TL üzeri fiyatlar için şu anda herhangi bir engel bulunmuyor.