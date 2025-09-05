05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Altay, 9 futbolcusuyla nikah tazeledi

TFF 3. Lig ekibi Altay, 9 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

calendar 05 Eylül 2025 15:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay, 9 futbolcusuyla nikah tazeledi
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay'da yönetim toplam 9 futbolcu ile yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılarda Ali Kızılkuyu, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam'la 1'er yıllık, Ege Parmak ve Murat Uluç'la 2 yıllık yeni kontrat yapıldı. Amatör lisansla forma giyen Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi de yine amatör statüde 1 yıl mukavele uzattı.

Alanyaspor'dan yuvaya dönen Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni lisansı henüz çıkmadı. Transfer yasağı bulunan Altay'dan ayrılan futbolculardan Kuban (Balıkesirspor), Mehmet Gündüz (Yeni Mersin İdmanyurdu) ve Yusuf Tekin (Çankaya SK) kendilerine kulüp bulurken, Arda Gezer henüz bir kulüple anlaşma sağlamadı. Deniz Kadah'ın futbolu bırakma kararı aldığı Altay'da yönetim tecrübeli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

